«Новое Сертолово» в безопасности

ГК «КВС»

Охранное предприятие «КВС-Безопасность» осваивает новый вид транспорта. Теперь в микрорайоне «Новое Сертолово» можно встретить сотрудников охраны на сегвеях. ⠀⠀⠀⠀

Сегвеи не только популярны среди молодёжи, но актуальны и очень удобны для обхода, а точнее объезда, таких территорий, как в ЖК «Новое Сертолово». Сегвеи позволят охранной службе оперативно прибывать на вызовы жителей.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Безопасность жителей в ЖК «Новое Сертолово» обеспечивает предприятие «КВС-Безопасность». В жилых домах для поддержания охраны на высоком уровне применяется: установка систем контроля доступа, видеонаблюдение и противопожарная безопасность, быстрое и оперативное реагирование охранных бригад на экстремальные ситуации, контроль за соблюдением правил безопасности для персонала и правил, прописанных для посетителей, охрана объектов коммерческой недвижимости и прилегающей территории, обеспечение сохранности общедомового имущества в жилых комплексах, патрулирование с определенной периодичностью, обрабатывание информации, поступившей от собственников квартир.

В «КВС-Безопасность» работают высокопрофессиональные сотрудники, имеющие лицензию и специальную подготовку.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)