«Ещё больше снега»: В Пакистане не могут доставить еду застрявшему в горах петербургскому альпинисту

Погода пятые сутки не позволяет спасателям подобраться к вершине в Пакистане, на которой заблокирован петербургский альпинист Александр Гуков. Также всё ещё нет возможности забрать тело его погибшего напарника.

Как рассказала «Фонтанке» координатор спасательных работ Анна Пиунова, 30 июля вертолёты несколько раз кружили в районе вершины Латок-1. Приблизиться на достаточное расстояние хотя бы для переброски продуктов, газа и телефона не удалось. Для того чтобы забросить лонглайн (стропу для подъёма), необходимо идеально чистое небо. Работу вертолётам осложняет аномально теплая погода и осадки. В выходные в районе операции выпало двадцать сантиметров снега.

«Это очень много, – уточняет координатор. – Снег свежий и нестабильный. Из-за этого опасность схода лавин ещё выше. Пилоты говорят, что очертания горы меняются».

По её словам, Александр достаточно тренирован. Он смог установить палатку, растопить снег остатками предназначенного для готовки газа. Дышать на высоте выше шести тысяч метров сложно, но он прошёл акклиматизацию и привычен к таким нагрузкам. Как и к установившимся семи градусам ниже нуля, хотя спасатели предпочли бы, чтобы похолодало до более естественных для этих мест минус 15 градусов.

«Саша должен слышать вертолёты и не терять надежды. Мы смогли передать ему инструкцию, как действовать, когда они прилетят. Предполагалось, что он сам сможет пристегнуть себя к лонглайну. Но связи нет, мы не знаем, в каком он сейчас состоянии», – рассказывает Пиунова.

Первоначальным планом было высадить группу альпинистов чуть выше точки в 6200 метров для совместного спуска, но от него отказались в пользу лонглайна. В Пакистан из Москвы вылетают пилот и альпинист, который при необходимости сможет спуститься по стропе на вершину и пристегнуть Гукова на месте. В базовом лагере их ждут в ближайшие дни.

Сегодня дополнительных вылетов больше не планируется. Снегопад возобновился, добавляет Пиунова.

Российская двойка из Александра Гукова и его иркутского напарника Сергея Глазунова начала восхождение на неприступную вершину Латок-1 утром 22 июля. Связь с базовым лагерем, где оставалась часть команды, была потеряна на следующий день. Несколькими днями позже от Гукова пришёл сигнал SOS и сообщение о гибели напарника. Глазунов сорвался вместе с продуктами и снаряжением.