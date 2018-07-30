Половина Невского проспекта закроется на ремонт по выходным

С 1 августа начнется второй этап ремонта Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 1 августа по 27 августа разные участки Староневского по выходным будут закрыты с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. В будние дни движение будет ограничено.

Ремонтировать главную городскую магистраль будут последовательно: с 1 по 6 августа – участок от площади Восстания до проспекта Бакунина. Затем с 9 по 13 августа асфальт поменяют от проспекта Бакунина до Перекупного переулка. И наконец на участке от Перекупного переулка до площади Александра Невского работы пройдут в период с 17 по 27 августа.

В Смольном рассказали, что в этом году установлены более жесткие требования к асфальтобетонным смесям, которые используются при ремонте, в частности будет применен модифицируемый битум и более устойчивый к воздействию шипованной резины асфальтобетон.

Первый этап ремонта завершился весной и подарил горожанам пешеходный Невский. За апрель – май дорожники управились с участком от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Всего в рамках программы ремонта дорог за первые шесть месяцев 2018 года в Петербурге полностью завершены работы по более чем 50 адресам с общей площадью 1,2 млн кв. м и протяженностью 85 км.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в рамках второго этапа ремонта дорог Петербурга дорожное полотно поменяют на Садовой улице, Сенной площади, площади Труда и на многих других дорогах Петербурга. Их полный список можно посмотреть на сайте КРТИ.

Объём адресной программы по статье «ремонт дорог» в 2018 году составляет 5 миллиардов рублей. Программа включает 101 адрес. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное КРТИ.

Кроме того, в связи с реконструкцией теплосетей надолго ограничено движение транспорта на Вознесенском и Лермонтовском проспектах. Свежий список ограничений движения опубликован на сайте ГАТИ.