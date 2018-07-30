Рекламой Bork с участием Путина заинтересовались в ФАС

Компания бытовой техники Bork рассмотрела на записи шестилетней давности с кухни российского президента свои соковыжималки и тостеры. Приглядываться к нарушению законодательства в получившемся рекламном ролике будет Федеральная антимонопольная служба.

Как объяснили «Фонтанке» в ФАС, ведомство узнало о существовании ролика 30 июля, хотя на YouTube-канале компании он появился еще в конце мая. Запись представляет собой отрезок из программы «Центральное телевидение» 2012 года, на нем Владимир Путин проходит по кухне, стоп-кадры фиксируют приборы Bork. Всего, если верить авторам ролика, их на президентской кухне было пять. В антимонопольной службе отметили, что никаких жалоб на эту рекламу не поступало и пока решение о начале проверки не принято, в ведомстве «выясняют обстоятельства» ее появления. Как отмечают столичные СМИ, кроме канала в YouTube, где запись под названием «BORK на кухне президента» набрала почти 9 тысяч просмотров, ее показывают в розничных магазинах компании.