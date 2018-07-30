ГК «Дарница» назвала банкротный иск от ООО «Биатус» «психологическим давлением»

Крупный производитель хлебобулочных изделий ГК «Дарница» прокомментировала иск о несостоятельности, полученный от ООО «Биатус».

Как пояснили в компании, данное заявление является продолжением спора с экспедиторской компанией «Век». Та еще в 2015 году потребовала от «Дарницы» оплатить ее услуги, но производитель отказался, поскольку считал, что они не были оказаны. Суд первой и апелляционной инстанций встал на сторону ответчика, но кассационная инстанция отменила решение. 23 июля 2018 года суд признал, что «Дарница» должна заплатить правопреемнику «Века» ООО «Биатус» 3,8 млн рублей.

В ГК «Дарница» сообщили, что намерены обжаловать это решение, а также готовят возражения на заявление о банкротстве, подчеркнув, что рассматривают иск о несостоятельности как «некорректное и психологическое давление». «Реальные финансовые обороты компании, имеющееся в собственности ООО «ГК «Дарница» имущество, а также незначительность суммы требований очевидно свидетельствуют об абсурдности суждения о несостоятельности», – подчеркнули в компании юристы производителя

ГК «Дарница» была образована в 2011 году в результате слияния четырех хлебозаводов в Петербурге и Ленобласти: ООО «Первое хлебопекарное объединение», ЗАО «Охтинское», ОАО «Сестрорецкий хлебозавод», ОАО «Хлебокомбинат «Лана». Является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Петербурге. Самый известный бренд компании — «Аладушкин».