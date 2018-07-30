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Город
30.07.2018 16:06
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«Ласточка» отправится в Сертолово по новой-старой железной дороге

До конца 2020 года областное Сертолово свяжет с Петербургом новая железнодорожная ветка с 11 парами электричек и станцией около онкоцентра в Песочном.

«Ласточка» отправится в Сертолово по новой-старой железной дороге

Евгений Степанов/Интерпресс

Более 13 200 человек в день смогут пересесть с маршруток на «Ласточки», что избавит перегруженное Выборгское шоссе от весьма серьезного пассажиропотока. Российские железные дороги планируют потратить на это 4,5 миллиарда рублей. 

27 минут до Удельной

Об принятом решении «Фонтанке» сообщил начальник управления пассажирского транспорта и портовой инфраструктуры АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Михаил Курдяев. Учрежденная Министерством транспорта РФ и правительствами Петербурга и Ленинградской области Дирекция занимается координацией проекта. 

Сама по себе железнодорожная ветка есть и сейчас – ее длина составляет примерно 7 километров, и ее всякий раз переезжают автомобилисты при въезде в поселок Песочный по Ленинградскому шоссе со стороны Осиновой Рощи. Она является боковым ответвлением магистрали Петербург – Хельсинки, соединяющим Левашово с воинской частью в Сертолово. Сама ветка и земля, на которой она расположена, принадлежат РЖД, а пользуются ею военные и несколько промышленных предприятий, расположенных поблизости. 

Сейчас речь идет о ее реконструкции, которая позволит возить там пассажиров. По словам Михаила Курдяева, такая реконструкция предполагает прежде всего приведение дороги в соответствие стандарту пассажирских перевозок – там должны появиться определенные данным стандартом системы безопасности, оборудованные для пассажиров платформы и электрификация. В нынешнем состоянии ветка не электрифицирована, и составы по ней возят тепловозы. 

Реализация проекта предусматривает движение 11 пар электропоездов ЭС2Г «Ласточка» в 5-вагонном исполнении в сутки в каждую сторону – 11 раз «Ласточки» проедут до Сертолово и 11 раз обратно. Предполагается, что в течение суток каждого рабочего дня по новой ветке удастся таким образом перевозить до 13 200 человек в одну сторону. 

Средняя скорость движения «Ласточек» на участке будущей ветки от Сертолово до Левашово составит 42 километра в час, это означает, что до Удельной жители Сертолово доберутся за 27 минут, до Финляндского вокзала – за 38. От Левашово до Финляндского вокзала электричка будет двигаться со скоростью, которая позволит ей вписаться в установленный там график движения поездов (экспертов, с которыми говорила "Фонтанка", беспокоит именно этот участок – придется втискивать поезд в существующее расписание двух направлений – от Петербурга и к Петербургу, так как там образуется враждебный маршрут с пересечением главных путей).

Компромисс между затратами и комфортом

Предпроект новой железнодорожной ветки разработала «Дирекция по развитию транспортной системы», в апреле 2018 года его согласовал председатель российского правительства Дмитрий Медведев. 27 июля в Москве проект был одобрен на совещании, посвященном мероприятиям по развитию железнодорожной инфраструктуры транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Предполагается, что на этой неделе будет утверждена дорожная карта новой ветки, после чего Октябрьская железная дорога объявит конкурс на проведение проектных работ. 

«Мы рассчитываем, что проектирование начнется этой осенью и займет 7 – 8 месяцев», – сообщил «Фонтанке» Михаил Курдяев. По его словам, к концу 2020 года первые жители Сертолово смогут добраться до Петербурга уже на «Ласточке». 

На реализацию всего проекта запланировано 4,5 миллиарда рублей, которые выделит ОАО «Российские железные дороги», и 2 года с момента начала проектирования. 

Эксперты оценивают реконструкцию этой железнодорожной ветки как весьма скромный, но вполне соответствующий текущим потребностям вариант. Во всяком случае, он намного дешевле более пафосного проекта, предполагавшего строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Парнас» до Сертолово. Такой трамвай вместе с необходимой ему инфраструктурой обошелся бы бюджету примерно в 30 миллиардов рублей – более чем в 6 раз дороже реконструкции уже существующей железнодорожной ветки.

В Минтрансе понимают, что 42 километра в час – это не скорость для современных железнодорожных пассажироперевозок, и предлагают рассматривать данный проект как компромисс между затратами и комфортом. Скорость на этом участке дейстивительно будет небольшой, говорят эксперты, – большое количество кривых, близость частного сектора. С другой стороны, низкая скорость снизит шум.

Плюс мост у онкоцентра

Сооружение новой пассажирской железнодорожной ветки направлено на решение двух социальных проблем. 

Первая – удобство жителей Сертолово (там на данный момент проживают более 50 000 человек), которым нужно добраться до Петербурга. На данный момент у них есть лишь один способ такого перемещения – на маршрутках по Выборгскому шоссе до станций метро «Озерки», «Парнас» или «Проспект Просвещения». В часы пик дорога занимает около часа в одну сторону и создает серьезные проблемы для автомобилистов. Выборгское шоссе традиционно перегружено, и немалую лепту в эту перегрузку вносят автобусы, на которых жители Сертолово добираются по утрам на работу в Петербург и по вечерам обратно. 

Вторая проблема – доступность расположенного в поселке Песочный Курортного района Петербурга онкологического центра. Сейчас до него можно добраться на автобусах по Ленинградскому шоссе или на автобусах же от железнодорожной станции Песочная, что совсем неблизко. 

Предполагается, что новая железнодорожная ветка включит в себя и новую станцию, которая будет расположена в непосредственной близости от онкологического центра. 

Автомобилистов в связи с этим не может не беспокоить вопрос: не придется ли им 22 раза в день (11 «Ласточек» до Сертолово и 11 обратно!) простаивать у шлагбаума на въезде в Песочный по Ленинградскому шоссе, где сейчас проходит эта железная дорога? В «Дирекции по развитию транспортной системы» автора этих строк уверили, что нет – в проект включено строительство железнодорожного моста, или, вернее, эстакады, благодаря которой новая ветка окажется над Ленинградским шоссе, участникам движения по которому это никак не помешает. 

Рассматривается также вариант сооружения там тоннеля, но, скорее всего, это будет все-таки мост с двумя эстакадами, по которым пассажиры смогут спуститься с новой железнодорожной станции на обе стороны Ленинградского шоссе. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»  

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