Комитет финансов: Доходы Санкт-Петербурга опережают инфляцию

Доходы бюджета города в первом полугодии 2018 года опережают темпы инфляции. Об этом на заседании правительства Петербурга 30 июля сообщил глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

По данным ведомства, доходы городской казны за 6 месяцев составили 266 миллиардов 616 миллионов рублей. Наибольшая часть поступивших средств обеспечена за счет налога на доходы физических лиц – 44,1%. Собственные доходы Петербурга составили 97%, поступления из федерального бюджета – 3%.

«Рост доходов бюджета Санкт-Петербурга в первом полугодии 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года составил 106,1%, что опережает уровень инфляции», – отчитался Корабельников.

Он также отметил, что план по доходам исполнен на 49,5%. Расходы по государственным программам исполнены в объеме на 44,9 % от запланированного.

На заседании правительства губернатор Георгий Полтавченко пожурил чиновников, которые не успевают выполнить обязательства в срок. «О чем это говорит? О том, что вам эти деньги не нужны. В конце года у тех, кто плохо осваивает бюджет, мы деньги заберём и перераспределим. Увещевать надоело», – заявил он.