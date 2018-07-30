Баскетбольный «Зенит» трясет. Менеджмент потерял клуб на дриблинге

Уволено руководство баскетбольного «Зенита», при котором три года подряд выигрывались бронзовые медали. На их место в клуб с бюджетом 850 млн рублей пришел человек, никогда не возглавлявший команды выше третьего дивизиона. «Фонтанка» рассказывает, что происходит с молодой, но уже одной из самой популярных команд российского баскетбола.

Архив/Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

В межсезонье в баскетбольном клубе «Зенит» полностью сменилось руководство. Было решено не продлевать контракты с советником председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу Ольгой Антоновой и спортивным директором Андреем Спиридоновым. На первый взгляд, объективных причин для их ухода не было. Команда Василия Карасева, имея пятый бюджет в лиге (854,7 млн рублей), заняла третье место в Единой лиге ВТБ – однозначный успех, особенно с учетом всех прошлогодних событий. Антонова и Спиридонов были готовы продолжить работу в петербургском клубе, но с ними решили не продолжать сотрудничество. По одной из версий, менеджеры вышли за пределы отведенного им «Газпромом» бюджета и не смогли обосновать размеры контрактов самых высокооплачиваемых игроков. По другой – с ними просто свели счеты.

Проблемы Антоновой и Спиридонова тянутся еще с прошлого года, когда сменилось руководство футбольного клуба, в состав которого в качестве департамента раньше входила баскетбольная команда (сейчас БК – отдельное юридическое лицо). Вместо Максима Митрофанова пришел Сергей Фурсенко. Если первому, кажется, действительно был интересен баскетбол (Митрофанова часто видели на матчах в «СИБУР Арене»), второй, уверяют собеседники «Фонтанки», вообще никак не участвовал в жизни команды.

БК «Зенит» был отдан на откуп тогдашнему руководителю аппарата президента ФК Тогрулу Мамедову. В прошлом Мамедов работал советником генерального директора в аппарате управления ЗАО «Газпром инвест Юг». В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА. Еще не успев толком вникнуть в дела, Мамедов поспешил избавиться от Антоновой и Спиридонова. Это почти получилось. Официальный сайт БК «Зенит» даже успел попрощаться с ними.

Параллельно пост советника председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу, который ранее принадлежал Ольге Антоновой, отошел миллиардеру Игорю Онокову, владельцу строительной компании «Леонтьевский Мыс» и давнему приятелю Сергея Фурсенко.

Но в дело вмешался почетный президент «Триумфа» (предшественник «Зенита»), народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого нашлись достаточно весомые связи и аргументы, чтобы вернуть опальных менеджеров на место. Правда, взяли их обратно уже на гораздо меньшие деньги.

Забавно было видеть, как спустя всего несколько дней после увольнения на том же официальном сайте БК «Зенит» появилась новость о возвращении Антоновой и Спиридонова на свои прежние должности и переводе Онокова на пост гендиректора. Совсем не забавно было то, что из-за кадровой неразберихи «Зенит» упустил почти всех своих лидеров (заниматься переподписанием контрактов было просто некому), а большинство качественных свободных агентов были к тому моменту раскуплены другими клубами. Тем не менее по итогу сезона 2017/18 петербуржцам удалось завоевать бронзовые медали.

– Учитывая, какие условия были в прошедшем сезоне, мы совершили маленький подвиг, заняв третье место, – оценила в интервью «Фонтанке» Антонова итоги сезона. – Сколько у нас прошлым летом было потеряно времени и игроков из-за всех этих административных перипетий! Потом уже по ходу сезона у нас бывало по пять человек в лазарете одновременно.

Летом 2018 года, несмотря на однозначный успех, ситуация повторилась. Друг за другом ушли Антонова и Спиридонов. Был освобожден от своих обязанностей и Оноков.

– В моем уходе нет ничего криминального, просто закончился годичный контакт и все, – заявил Оноков. – Я же по сути был как кризис-менеджер. Считаю, что работу свою выполнил – третье место заняли. У нас же получились эффектные «скобки»: начали сезон с «-34» от Казани, а закончили победой над ними же в матче за бронзу «+24». Контракт не стали продлевать по обоюдному согласию. У меня же еще бизнес. Пока ни с какими городскими спортивными клубами я больше не связан. Продолжаю только возглавлять в Российской федерации баскетбола контрольно-ревизионную комиссию.

В результате освободившуюся должность советника президента ФК «Зенит» по баскетбольным вопросам занял сам Тогрул Мамедов. Ради этого он ушел с поста руководителя аппарата президента, уступив его бывшему директору «100 ТВ» Максиму Погорелову. Став полноправным руководителем баскетбольной команды и заручившись заодно поддержкой одного из членов совета директоров БК, главы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Павла Одерова, Мамедов наконец сумел избавиться от Антоновой и Спиридонова.

По одной из версий, поводом для увольнения Антоновой и Спиридонова стал выход за рамки запланированного бюджета: менеджеры при заключении контрактов не учли налоги. По другой – они не смогли обосновать новому руководству зарплаты самых высокооплачиваемых легионеров команды — Николаса Лапровиттола (900 тыс. долларов в год) и 32-летнего Марко Симоновича (600 тыс. долларов в год), которые к тому же выступили не очень удачно.

– В любом игровом виде спорта всегда есть вероятность, что ты возьмешь «не того игрока», – комментирует ситуацию Спиридонов. – В каждом баскетбольном клубе есть игроки, которые разочаровывают. От этого никуда не уйдешь. Но суммы контрактов всех наших игроков полностью соответствовали их уровню и рынку на момент их подписания. Те же Симонович и Лапровиттола — основные члены национальных сборных своих стран (причем сильных сборных), оба игроки Евролиги. Еще нужно учитывать то, в каких условиях мы собирали команду в прошлом году: запоздалая селекция, хороших игроков на рынке уже не было, либо были по неподъемной для нас цене. При этом никто почему-то не вспоминает о наших селекционных успехах, благодаря которым «Зенит» три года подряд занимал третье место.

Опровергает обе версии своего увольнения Антонова.

– Мы не договорились с новым руководством об условиях дальнейшей работы, – объясняет она. – Наши условия не были космическими. Например, я просила восстановить зарплату, которая у меня была первые три года в «Зените». Весь прошлый сезон я получала только половину от своей предыдущей зарплаты, я была вынуждена пойти на это после возврата нас в «Зенит» прошлым летом. Я не считаю ошибкой, что мы вернулись в прошлом году. Все-таки БК «Зенит» – наше детище. Это ведь была моя инициатива — перевезти «Триумф» из Люберец в Петербург и сделать частью ФК «Зенит». Безусловно, сейчас нам очень тяжело расставаться с клубом.

Заменить Антонову и Спиридонова призван по сути один человек – Александр Церковный, назначенный Мамедовым на должность генерального директора клуба. До объявления на официальном сайте БК «Зенит» про Церковного в баскетбольном мире мало кто слышал. Александр Церковный окончил Ярославскую государственную медицинскую академию. С 2010 по 2012 был министром спорта Ярославской области. В 2015 создал первый в истории Ярославской области профессиональный баскетбольный клуб «Буревестник», до 2018-го выступавший в Суперлиге-2 (третий по силе дивизион отечественного баскетбола).

По информации «Фонтанки», Церковный, несмотря на то, что он никогда не руководил баскетбольным клубом выше Суперлиги-2, получил полный карт-бланш в «Зените». В петербургском баскетболе на этого человека смотрят пока с осторожностью. Никто не знает, что от него ждать.

«Непонятно, за какие заслуги человек попал на такую должность», – так прокомментировал «Фонтанке» близкий к «Зениту» источник.

– Слышали, что он связан с агентской сетью, – рассказали в Петербургской федерации баскетбола. – Очень большие сомнения по поводу него. Оноков был все-таки наш, питерский. Он отлично знал наш баскетбол и хоть что-то хорошее хотел сделать для Питера. А чего ждать от Церковного — даже и не знаем. Ярославские знакомые рассказывают, что он очень силен в пиаре, умеет преподнести себя. А вот его чисто баскетбольные знания вызывают вопросы.

Связаться с самим Церковным по телефону нам пока не удалось. Как говорят источники в клубе, в последний раз в офисе его видели 4 июля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»