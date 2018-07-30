18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +28
$ 62.78р
73.20р
11:47 31.07.2018
Расширенный поиск

Спорт
31.07.2018 10:50
Печать

Баскетбольный «Зенит» трясет. Менеджмент потерял клуб на дриблинге

Уволено руководство баскетбольного «Зенита», при котором три года подряд выигрывались бронзовые медали. На их место в клуб с бюджетом 850 млн рублей пришел человек, никогда не возглавлявший команды выше третьего дивизиона. «Фонтанка» рассказывает, что происходит с молодой, но уже одной из самой популярных команд российского баскетбола.

Баскетбольный «Зенит» трясет. Менеджмент потерял клуб на дриблинге

Архив/Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

В межсезонье в баскетбольном клубе «Зенит» полностью сменилось руководство. Было решено не продлевать контракты с советником председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу Ольгой Антоновой и спортивным директором Андреем Спиридоновым. На первый взгляд, объективных причин для их ухода не было. Команда Василия Карасева, имея пятый бюджет в лиге (854,7 млн рублей), заняла третье место в Единой лиге ВТБ – однозначный успех, особенно с учетом всех прошлогодних событий. Антонова и Спиридонов были готовы продолжить работу в петербургском клубе, но с ними решили не продолжать сотрудничество. По одной из версий, менеджеры вышли за пределы отведенного им «Газпромом» бюджета и не смогли обосновать размеры контрактов самых высокооплачиваемых игроков. По другой – с ними просто свели счеты.

Проблемы Антоновой и Спиридонова тянутся еще с прошлого года, когда сменилось руководство футбольного клуба, в состав которого в качестве департамента раньше входила баскетбольная команда (сейчас БК – отдельное юридическое лицо). Вместо Максима Митрофанова пришел Сергей Фурсенко. Если первому, кажется, действительно был интересен баскетбол (Митрофанова часто видели на матчах в «СИБУР Арене»), второй, уверяют собеседники «Фонтанки», вообще никак не участвовал в жизни команды.

БК «Зенит» был отдан на откуп тогдашнему руководителю аппарата президента ФК Тогрулу Мамедову. В прошлом Мамедов работал советником генерального директора в аппарате управления ЗАО «Газпром инвест Юг». В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА. Еще не успев толком вникнуть в дела, Мамедов поспешил избавиться от Антоновой и Спиридонова. Это почти получилось. Официальный сайт БК «Зенит» даже успел попрощаться с ними.

Параллельно пост советника председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу, который ранее принадлежал Ольге Антоновой, отошел миллиардеру Игорю Онокову, владельцу строительной компании «Леонтьевский Мыс» и давнему приятелю Сергея Фурсенко.

Но в дело вмешался почетный президент «Триумфа» (предшественник «Зенита»), народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого нашлись достаточно весомые связи и аргументы, чтобы вернуть опальных менеджеров на место. Правда, взяли их обратно уже на гораздо меньшие деньги.

Забавно было видеть, как спустя всего несколько дней после увольнения на том же официальном сайте БК «Зенит» появилась новость о возвращении Антоновой и Спиридонова на свои прежние должности и переводе Онокова на пост гендиректора. Совсем не забавно было то, что из-за кадровой неразберихи «Зенит» упустил почти всех своих лидеров (заниматься переподписанием контрактов было просто некому), а большинство качественных свободных агентов были к тому моменту раскуплены другими клубами. Тем не менее по итогу сезона 2017/18 петербуржцам удалось завоевать бронзовые медали.

– Учитывая, какие условия были в прошедшем сезоне, мы совершили маленький подвиг, заняв третье место, – оценила в интервью «Фонтанке» Антонова итоги сезона. – Сколько у нас прошлым летом было потеряно времени и игроков из-за всех этих административных перипетий! Потом уже по ходу сезона у нас бывало по пять человек в лазарете одновременно.

Летом 2018 года, несмотря на однозначный успех, ситуация повторилась. Друг за другом ушли Антонова и Спиридонов. Был освобожден от своих обязанностей и Оноков.

– В моем уходе нет ничего криминального, просто закончился годичный контакт и все, – заявил Оноков. – Я же по сути был как кризис-менеджер. Считаю, что работу свою выполнил – третье место заняли. У нас же получились эффектные «скобки»: начали сезон с «-34» от Казани, а закончили победой над ними же в матче за бронзу «+24». Контракт не стали продлевать по обоюдному согласию. У меня же еще бизнес. Пока ни с какими городскими спортивными клубами я больше не связан. Продолжаю только возглавлять в Российской федерации баскетбола контрольно-ревизионную комиссию.

В результате освободившуюся должность советника президента ФК «Зенит» по баскетбольным вопросам занял сам Тогрул Мамедов. Ради этого он ушел с поста руководителя аппарата президента, уступив его бывшему директору «100 ТВ» Максиму Погорелову. Став полноправным руководителем баскетбольной команды и заручившись заодно поддержкой одного из членов совета директоров БК, главы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Павла Одерова, Мамедов наконец сумел избавиться от Антоновой и Спиридонова.

По одной из версий, поводом для увольнения Антоновой и Спиридонова стал выход за рамки запланированного бюджета: менеджеры при заключении контрактов не учли налоги. По другой – они не смогли обосновать новому руководству зарплаты самых высокооплачиваемых легионеров команды — Николаса Лапровиттола (900 тыс. долларов в год) и 32-летнего Марко Симоновича (600 тыс. долларов в год), которые к тому же выступили не очень удачно.

– В любом игровом виде спорта всегда есть вероятность, что ты возьмешь «не того игрока», – комментирует ситуацию Спиридонов. – В каждом баскетбольном клубе есть игроки, которые разочаровывают. От этого никуда не уйдешь. Но суммы контрактов всех наших игроков полностью соответствовали их уровню и рынку на момент их подписания. Те же Симонович и Лапровиттола — основные члены национальных сборных своих стран (причем сильных сборных), оба игроки Евролиги. Еще нужно учитывать то, в каких условиях мы собирали команду в прошлом году: запоздалая селекция, хороших игроков на рынке уже не было, либо были по неподъемной для нас цене. При этом никто почему-то не вспоминает о наших селекционных успехах, благодаря которым «Зенит» три года подряд занимал третье место.

Опровергает обе версии своего увольнения Антонова.

– Мы не договорились с новым руководством об условиях дальнейшей работы, – объясняет она. – Наши условия не были космическими. Например, я просила  восстановить зарплату, которая у меня была первые три года в «Зените». Весь прошлый сезон я получала только половину от своей предыдущей зарплаты, я была вынуждена пойти на это после возврата нас в «Зенит» прошлым летом.  Я не считаю ошибкой, что мы вернулись в прошлом году. Все-таки БК «Зенит» – наше детище. Это ведь была моя инициатива — перевезти «Триумф» из Люберец в Петербург и сделать частью ФК «Зенит». Безусловно, сейчас нам очень тяжело расставаться с клубом.

Заменить Антонову и Спиридонова призван по сути один человек – Александр Церковный, назначенный Мамедовым на должность генерального директора клуба. До объявления на официальном сайте БК «Зенит» про Церковного в баскетбольном мире мало кто слышал. Александр Церковный окончил Ярославскую государственную медицинскую академию. С 2010 по 2012 был министром спорта Ярославской области. В 2015 создал первый в истории Ярославской области профессиональный баскетбольный клуб «Буревестник», до 2018-го выступавший в Суперлиге-2 (третий по силе дивизион отечественного баскетбола).

По информации «Фонтанки», Церковный, несмотря на то, что он никогда не руководил баскетбольным клубом выше Суперлиги-2, получил полный карт-бланш в «Зените». В петербургском баскетболе на этого человека смотрят пока с осторожностью. Никто не знает, что от него ждать.

«Непонятно, за какие заслуги человек попал на такую должность», – так прокомментировал «Фонтанке» близкий к «Зениту» источник.

– Слышали, что он связан с агентской сетью, – рассказали в Петербургской федерации баскетбола. – Очень большие сомнения по поводу него. Оноков был все-таки наш, питерский. Он отлично знал наш баскетбол и хоть что-то хорошее хотел сделать для Питера. А чего ждать от Церковного — даже и не знаем. Ярославские знакомые рассказывают, что он очень силен в пиаре, умеет преподнести себя. А вот его чисто баскетбольные знания вызывают вопросы.

Связаться с самим Церковным по телефону нам пока не удалось. Как говорят источники в клубе, в последний раз в офисе его видели 4 июля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
31.07.2018 11:22

В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

В двух петербургских парках – имени Академика Сахарова и в Палевском саду – состоялись первые бесплатные занятия по йоге* для всех желающих
АО «Строительный трест»
31.07.2018 10:52

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», а также МФК AVATAR. 5 лот ЖК NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье – получено разрешение на ввод в эксплуатацию
Строительный холдинг «ПСК»
30.07.2018 17:01

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Славянка» «Петербургской строительной компании» 27 июля 2018 года получил аккредитацию Сбербанка.
ГК «КВС»
30.07.2018 16:21

Социальная инфраструктура в «Ясно.Янино» продолжает активно развиваться

В микрорайоне «Ясно.Янино» совсем скоро начнет работать медицинский центр
ГК «КВС»
30.07.2018 16:14

«Новое Сертолово» в безопасности

Охранное предприятие «КВС-Безопасность» осваивает новый вид транспорта. Теперь в микрорайоне «Новое Сертолово» можно встретить сотрудников охраны на сегвеях
ПАО «Группа ЛСР»
30.07.2018 15:08

В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения – прогулочный бульвар в составе жилого проекта «Цивилизация» от «Группы ЛСР». К реализации проекта благоустройства компания приступит в течение года после сдачи в эксплуатацию первых домов комплекса
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
30.07.2018 14:55

Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

«Уральские авиалинии» и «Белавиа» подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
30.07.2018 14:30

В Нижневартовске открылись соревнования профмастерства группы компаний «Россети»

30 июля на полигоне Нижневартовских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» состоялась тожественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ
Магазин "Кей"
30.07.2018 13:22

Смартфоны с монобровью: обзор от КЕЙ

Не смотря на критику дизайна iPhone X с его так называемой «монобровью» или «челкой» другие производители не постеснялись позаимствовать данную фишку у флагмана Apple. В этой статье КЕЙ расскажет о смартфонах, которые продолжили «монобровую» моду в индустрии
Setl City
30.07.2018 13:05

Площадки для гимнастики и гандбола появятся в 9-й очереди ЖК «GreenЛандия-2»

Две спортивные площадки, полностью оборудованные для занятий уличной гимнастикой, появятся в девятой очереди ЖК «GreenЛандия-2» от Setl City. Очередь состоит из трех корпусов 2.9-2.11. Их ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.
СК «Полис Групп»
30.07.2018 10:40

Старт продаж городского квартала «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Полис на Московской»
СК «Полис Групп»
27.07.2018 17:45

В продаже новая секция ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «Полис на Комендантском», который возводится рядом с Юнтоловским заказником