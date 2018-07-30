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Ключевой фигурант дела об аргентинских наркотиках экстрадирован в Россию

Германия выдала России бывшего дипломата Андрея Ковальчука. В СИЗО «Матросская тишина» его доставили с новыми обвинениями. 

О том, что Ковальчук находится в Москве, 30 июля сообщает «Дождь» со ссылкой на ТАСС. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков объяснил, что от дачи показаний бывший сотрудник российского посольства в Берлине отказался, так как «очень устал». По предварительной информации, новое обвинение также связано с контрабандой наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось что Ковальчука обвиняют в покушении на контрабанду наркотических средств и в незаконной их пересылке. Еще утром 30 июля адвокату было неизвестно, будет ли фигурант экстрадирован и по какой статье готовятся новые обвинения — за разъяснениями ему срочно пришлось ехать в Берлин, прервав отпуск в Ялте. 

Адвокаты Ковальчука обжаловали решение о выдаче, так как не были уведомлены о процедуре. Сам обвиняемый причастность к «кокаиновому делу» отрицает, называя себя «жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию». 

Справка:

На территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать их перемещение. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева. В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. Андрея Ковальчука объявили в розыск. СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.

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