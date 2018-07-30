Ключевой фигурант дела об аргентинских наркотиках экстрадирован в Россию

Германия выдала России бывшего дипломата Андрея Ковальчука. В СИЗО «Матросская тишина» его доставили с новыми обвинениями.

О том, что Ковальчук находится в Москве, 30 июля сообщает «Дождь» со ссылкой на ТАСС. Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков объяснил, что от дачи показаний бывший сотрудник российского посольства в Берлине отказался, так как «очень устал». По предварительной информации, новое обвинение также связано с контрабандой наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось что Ковальчука обвиняют в покушении на контрабанду наркотических средств и в незаконной их пересылке. Еще утром 30 июля адвокату было неизвестно, будет ли фигурант экстрадирован и по какой статье готовятся новые обвинения — за разъяснениями ему срочно пришлось ехать в Берлин, прервав отпуск в Ялте.

Адвокаты Ковальчука обжаловали решение о выдаче, так как не были уведомлены о процедуре. Сам обвиняемый причастность к «кокаиновому делу» отрицает, называя себя «жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию».