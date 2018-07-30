В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар

ПАО «Группа ЛСР»

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения – прогулочный бульвар в составе жилого проекта «Цивилизация» от «Группы ЛСР». К реализации проекта благоустройства компания приступит в течение года после сдачи в эксплуатацию первых домов комплекса.

«Еще на этапе ППТ мы сознательно запланировали в «Цивилизации» бульварную зону и променад. Зеленый бульвар шириной 53 метра и длиной 800 метров будет находиться на территории комплекса, параллельно линии Октябрьской набережной, и прекрасно впишется в уже сложившуюся линию невских берегов», – говорит руководитель архитектурно-дизайнерской группы «Группы ЛСР» Оксана Андросова.

На прилегающую к бульвару территорию будут выходить торговые точки, кафе и рестораны с витринными окнами, появятся места отдыха и зоны WI-FI. Всю коммерцию, которая запроектирована на первых этажах жилых домов, свяжут с пешеходными зонами, что позволит создать современный европейский квартал. Вдоль бульвара планируется высадить деревья и кустарники, образующие прогулочную аллею. В ландшафте будет максимальное количества красок на протяжении всех сезонов за счет высадки в определенной последовательности местных деревьев – клены, хвойные, береза, осины и другие.

Помимо пешеходного променада и бульвара здесь появится и велодорожка протяженностью около 1 км. Отдельная полоса для велосипедистов будет охватывать участки нескольких жилых корпусов. Предполагается также оборудовать места для парковки велосипедов в подземных паркингах домов и перед входами в парадные.

Создание бульвара будет идти поэтапно. К обустройству пешеходной зоны строители смогут приступить уже в следующем году. Весь проект благоустройства будет завершен вместе с окончанием строительства «Цивилизации», которое намечено к 2025 году.

Жилой комплекс «Цивилизация» является одним из самых масштабных проектов «Группы ЛСР». Более 800 тыс. кв. м недвижимости и почти 200 тыс. кв. м зон рекреации; дома комфорт-класса в глубине квартала и отдельные видовые дома бизнес-класса «Цивилизация на Неве»; 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу; 4478 машиномест в наземных и подземных автостоянках – это одни из многих параметров, которые говорят о масштабе проекта.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

ЖК «Цивилизация на Неве» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya-na-neve/documents/