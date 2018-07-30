В Смольном решают, строить на проспекте Науки храм или медцентр

На проспекте Науки западнее дома №4 может появиться храм. О заявке религиозной организации на возведение церкви в этом месте сообщила глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк на заседании правительства 30 июля.

Бабюк предложила чиновникам утвердить постановление об отмене строительства поликлиники на данном участке – инвестор ООО «Радуга» не исполнил взятых на себя обязательств. «Договор аренды с инвестором расторгнут по суду. Срок реализации проекта истёк», – заметила глава ведомства. Она добавила, что администрация Калининского района уже одобрила заявку религиозной организации на это место.

«А что, медицинское учреждение там не нужно?» – переспросил губернатор. Он добавил, что не имеет ничего против религиозных объединений, однако считает нужным посмотреть, не нужна ли там жителям все-таки поликлиника. Соответствующее поручение он дал профильным комитетам. В ближайшее время чиновники должны определиться в потребностях горожан.