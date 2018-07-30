Глава Кронштадта позовёт на остров «девушку поменять лампочку»

Кронштадт – в аутсайдерах среди районов по использованию энергоэффективности оборудования. Об этом на заседании правительства 30 июля рассказала глава центра энергоэффективности Татьяна Соколова. В ответ руководитель администрации пообещал позвать чиновницу менять лампочки.

Как рассказала на заседании правительства Татьяна Соколова, все государственные учреждения Петербурга в минувшие годы утвердили программы энергосбережения. Общий обьем на их реализацию составит 1,8 млрд рублей. При этом в результате исполнения программ город сможет сэкономить минимум 1,2 млрд рублей.

«Доля объектов бюджетной сферы, оснащённых светодиодными элементами, в Петербурге выше, чем в целом по России, – 15 процентов»,-отметила она.

На вопрос губернатора Георгия Полтавченко, какой из районов лучше всего пользуется энергоэффективными технологиями, она назвала Курортный, Приморский и Петроградский. Последнее место занял Кронштадт.

«Вы же в передовиках, мероприятия такие проводите», – удивился губернатор.

«Пригласим эту девушку, чтобы она нам лампочки поменяла», – ответил глава Кронштадта Олег Довганюк. Его рвение к переменам в более мягкой форме поддержал Георгий Полтавченко: «Пригласите, конечно. Наверняка по старому фонду есть вопросы, которые требуют консультации и поддержки центра энергоэффективности».

Также губернатор отметил, что во многих бюджетных структурах часто нельзя просто так взять и заменить оборудование до окончания срока эксплуатации старого.