Погибшая на даче под Кировском девочка прикоснулась к электронасосу, наполнявшему бассейн

Интерес к наполнявшемуся водой бассейну погубил маленькую петербурженку на даче в Ленобласти. Взявшись за работавший насос, девочка получила смертельный удар током. Обстоятельства несчастья, случившегося накануне, сообщает ГСУ СК РФ региона.

«По недосмотру взрослых девочка подошла к электрическому насосу, при помощи которого бассейн наполнялся водой, и стала его трогать, в результате чего получила удар электрическим током», – отмечает ведомство.

Уголовное дело по факту пока не возбуждено.

Как ранее сообщала «Фонтанка», трагедия произошла вечером 29 июля в садоводстве «Ласточка» под Кировском. Девочка из Невского района Петербурга, которой на минувшей неделе исполнилось три года, мгновенно погибла от электротравмы. Следы поражения током увидели на ножке ребенка.