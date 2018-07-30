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30.07.2018 14:55
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Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

«Уральские авиалинии» и «Белавиа» подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний.

В рамках код-шерингового соглашения авиакомпания «Уральские авиалинии» с авиакомпанией «Белавиа» открывают продажу авиабилетов на совместные стыковочные рейсы в/из Минска. С 1 августа полеты в Минск будут выполняться из любого города маршрутной сети «Уральских авиалиний» через аэропорты Пулково (Санкт-Петербург) или Домодедово (Москва).

«Сотрудничество с авиакомпанией «Уральские авиалинии» открывает нашим клиентам новые возможности для путешествий. Благодаря заключенным соглашениям, мы сможем предложить жителям Республики Беларусь широкий выбор маршрутов с пересадкой в «Домодедово» и «Пулково», сделав их путешествия по России более комфортными. Также мы рассчитываем на помощь партнёрской авиакомпании в продолжении формирования транзитного узла в Национальном аэропорту «Минск», — рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Согласно заключенным соглашениям, пассажиры смогут приобретать единый авиабилет по всему маршруту следования двух авиакомпаний, которые уже сейчас доступны для покупки на сайтах belavia.by и uralairlines.com. Рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга запланированы в ежедневном режиме.

«Уральские авиалинии» увеличивают карту полетов, в том числе благодаря партнерству с другими авиаперевозчиками. Этим летом мы заключили код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Белавиа». Открывая новый проект, мы стремимся к созданию комфортного воздушного сообщения между Беларусью и российскими регионами. Полёты в Минск подходят как для деловой аудитории, так и для туристических поездок. Запланированные рейсы хорошо стыкуются в Москве и Санкт-Петербурге с другими рейсами авиакомпании – отметил Кирилл Скуратов, Первый заместитель Генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии».

Код «B2» авиакомпании «Белавиа» появится на рейсах российского партнера, а код «U6» «Уральских авиалиний» – на рейсах белорусского перевозчика.

 

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фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
30.07.2018 14:55

Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

«Уральские авиалинии» и «Белавиа» подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний
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