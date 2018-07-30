Макрон с супругой приедет в Финляндию на два дня в августе

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Финляндию с двухдневным визитом. Вместе с супругой французский лидер приедет в Суоми 29 августа, сообщает канцелярия финского президента.

Принимать Макрона будут глава Финляндии Саули Ниинистё, в ходе визита Макрон также проведёт встречу с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.

Темы переговоров и подробную программу в канцелярии президента пока не раскрывают.

В середине июля Ниинистё принимал американскую президентскую чету перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда же стало известно, что в августе готовится встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё в России.