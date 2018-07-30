В Петербурге заблудившихся после Дня ВМФ соседей спутали с домушниками и сдали полиции

Двое мужчин тестировали надёжность дверных замков в Московском районе Петербурга. Квартиры оказались неприступны, а хозяева – чересчур бдительны. В Ленобласти воровству предпочли не мешать.

скриншот сообщения в группе ЖК "Московские ворота"/vk.com/moskovskievorota

Как рассказал «ВКонтакте» один из жильцов многоэтажки на Заставской улице, 46, шум со стороны входной двери разбудил его около двух часов ночи 30 июля. Копошение он собирался было проигнорировать, но из коридора уверенно рвались в квартиру: дёргали ручку, толкали дверь. Однако перед щеколдой незваные гости неожиданно отступили.

Прокравшись к двери, хозяин пронаблюдал, как двое неизвестных уже у соседней двери совершают некие манипуляции с замком. Из инструментов в руках были только ключи, замка которым на площадке не нашлось, но опускать руки парочка не собиралась. По шуму шагов и свету фонарика замерший у двери понял, что на очереди квартиры верхнего этажа. Объяснение казалось очевидным, и мужчина позвонил в полицию.

По информации «Фонтанки», вызов из высотки на Заставской был не единственным. Жители говорят, отреагировали быстро и «обнаглевших домушников» взяли на крыльце парадной. Позже там же нашли рукописный листок со списком адресов без квартир, телефонами и временем. Наблюдавшие за задержанием отмечают, что предполагаемые преступники одеты были прилично, вели себя уверенно.

В 29-м отделе полиции мужчины объяснились: День ВМФ отметили с таким размахом, что потеряли ориентацию и искали квартиру по ключу. С домом, как выяснили в полиции, они тоже промахнулись. Оснований сомневаться в словах жителей всё того же Московского района у полицейских не было, и мужчины были отпущены.

В Ленинградской области воры оказались настоящими, но с полицией ещё не пообщались. Как рассказала жительница Всеволожска, к ней в квартиру проникли около полуночи 29 июля. Покорение первого этажа на Ленинградской происходило на глазах соседей. Криком и светом фонарика напугать лезущую в окно троицу не удалось. Полицию вызывать не стали. Вернувшаяся к полудню хозяйка от соседей услышала удивлённое «А зачем? Всё равно не приедут».

Впрочем, какой-то шум визитёров спугнул. Из квартиры ничего не взяли, через дверь выйти не смогли, уходили балконом. Из ущерба – окно, которое предстоит полностью менять. Внимания от полиции женщина добивалась целый день. Следственную группу, по её словам, прислали к пяти утра 30 июля.