Греция одобрила экстрадицию в Россию задержанного по запросу США россиянина

Греческий суд принял решение удовлетворить второй запрос российской прокуратуры о выдаче Александра Винника, которого в Америке подозревают в отмывании денег. Об этом 30 июля сообщает RT со ссылкой на адвоката россиянина.

"Решение принято, естественно, об экстрадиции Винника в Россию", – заверил адвокат Тимофей Мусатов.

При этом стоит отметить, что суд Греции вынес уже несколько решений по экстрадиции Винника по запросу США, Франции и России. В начале июля прокуратура РФ отправила повторный запрос на выдачу россиянина.

Напомним, что в июле 2017 года Винника арестовали в Греции по запросу США, где его подозревают в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через криптовалютную биржу.