«Невский фронт» построит на Бухарестской улице спортивный центр

Фанатское объединение «Невский фронт» построит в Петербурге спортивный футбольный центр. Постановление о выделении земельного участка по льготной аренде утвердили на заседании правительства 30 июля.

Предполагается, что «Невский фронт» построит на Бухарестской улице два футбольных поля, административное здание и вспомогательное помещение. За аренду земли общественная организация будет платить 1,5 процента от кадастровой стоимости. Предполагается, что «Невский фронт» вложит в строительство 200 млн рублей.

На заседании правительства вице-губернатор Александр Говорунов уточнил у главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, есть ли такие средства у общественной организации. «Их поддерживает достаточное количество девелоперских компаний. На их средства и будут построены футбольные поля», – ответила чиновница.

Также на правительстве утвердили строительство ещё одного спортивного объекта – ледового катка на улице Руставели. Строительством займётся ООО «Айс».