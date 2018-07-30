До конца бесплатной парковки в центре Петербурга осталась пара месяцев

Госдума приняла закон, который позволит Смольному штрафовать водителей за бесплатную стоянку в «платной зоне».

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Прелестный идиотизм официально платных, но бесплатных по факту парковок в центре Петербурга заканчивается. Спустя три года и полтора миллиарда потерянных рублей.

Законопроект, который наконец позволит городу штрафовать автовладельцев, игнорирующих оплату за стоянку машин в пределах «платного парковочного пространства», принят Государственной думой. Скоро за подобную небрежность всё же придется заплатить 3 тысячи рублей. «Фонтанка» напоминает: срок давности привлечения к ответственности за такой проступок составляет два месяца, так что пора быть осторожнее.

Зона платной парковки в центре Петербурга существует с сентября 2015 года. Всё это время «платной» зону можно было считать весьма условно – никакому наказанию водитель, парковку не оплативший, не подвергался. ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга», которому было вменено в обязанность составлять административные протоколы на нарушителей, никак не мог этого сделать, так как петербургское ГУ МВД отказывалось предоставлять данные о принадлежности транспортных средств – это было запрещено законом.

«Фонтанка» предупреждает петербуржцев: такое положение скоро изменится. Законопроект, на который так надеялись в Центре управления парковками и в комитете Смольного по развитию транспортной инфраструктуры, 24 июля был принят Государственной думой в третьем чтении. Оснований рассчитывать на отрицательное голосование в Совете Федерации или на вето президента нет.

Учитывая обычное время прохождения документов в Федеральном собрании и президентской администрации плюс необходимость утверждения ведомственных регламентов МВД и Смольного, вряд ли протоколы начнут выписывать раньше чем через пару месяцев. Срок давности привлечения к ответственности за неоплату парковки составляет как раз два месяца, так что если перестать нарушать сегодня, шансов попасть под штраф нет.

До сих пор проблема была в том, что, планируя введение в центре Петербурга зоны платной парковки, власти приняли городской закон об ответственности за нарушение правил этой платной парковки, предусмотрели административную ответственность, назначили ответственный орган – КРТИ и определили учреждение, обязанное составлять протоколы – ЦУП. Закупили специальные автомобили («автопарконы»), которые должны постоянно зону объезжать и номера припаркованных авто фиксировать, набрали штат работников, которых обязали за припарковавшимися следить, а на нарушителей протоколы составлять. Не учли самую малость: после того, как система почти заработала, выяснилось, что полиция не имеет права передавать данные о владельцах транспортных средств городскому учреждению.

Шапито с парковками продолжается почти три года. Всё это время с полным сознанием бессмысленности своего труда водители «автопарконов» и пешие контролеры фиксируют номера автотранспорта в подведомственной зоне, а ещё более ответственные сотрудники в кабинетах ЦУПа составляют «проекты протоколов об административных правонарушениях», переводя бумагу на макулатуру, но регулярно получая зарплату.

Уже в октябре 2015 года, после того, как открылась безнаказанность бесплатной парковки в «платной» зоне, КРТИ обещал: «В настоящий момент администрация Санкт-Петербурга завершает решение вопроса о предоставлении персональных данных ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по нарушителям – собственникам транспортных средств».

После этого в течение года КРТИ и ЦУП молчали, пока в декабре 2016 года первый не объявил о грядущих карах нарушителям с января 2017 года, рассказав, что данные о водителях смогли получить в Федеральной службе судебных приставов. Но через пару месяцев собственное заявление дезавуировали.

Об очередной победе председатель КРТИ Сергей Харлашкин объявил журналистам осенью 2017 года: разработан некий «механизм» взаимодействия с региональным ГУ МВД, штрафовать начнут с 1 ноября. Не начали.

Сегодня ситуация другая. Как гласит поправка в закон «О полиции»: «Информация, предусмотренная пунктом 12 части 3 настоящей статьи (о собственниках транспортных средств. – Прим. ред.), предоставляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по определению об истребовании сведений, вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении».

В пресс-службе Центра управления парковками «Фонтанке» не смогли предоставить оперативный комментарий, предложив направить вопросы по электронной почте. Вопроса у нас два.

В феврале 2018 года Контрольно-счетная палата Петербурга предъявила ЦУПу претензии на 33,68 миллиона рублей – это заработная плата за 2015-2016 и часть 2017 года сотрудников «отдела штрафов» (которые ни одного штрафа не взыскали, так как и не могли). Кроме того, в течение почти трех лет по центру города катались «автопарконы», фиксируя нарушения, за которые никто и никогда не будет привлечён к ответственности.

Первый вопрос: сколько всего средств налогоплательщиков было потрачено на зарплату сотрудников и эксплуатацию автопарка (амортизация, ремонт, запчасти, топливо, техобслуживание)?

Второй вопрос: проводилось ли психофизиологическое обследование работников, которые в течение нескольких лет по указанию собственного руководства занимались очевидно бессмысленной, приносящей убыток городу работой? Как подобная деятельность отразилась на их самочувствии?

И ведь никто не вспоминает про деньги тех, кто исправно платил за парковку. Да, есть и такие.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»