Гранд-макет «Россия» отправил Севастополь в Коми

По версии сайта петербургского гранд-макета «Россия», город Севастополь находится не в Республике Крым, а в Республике Коми. Сообщение об этом 30 июля прислал в редакцию «Фонтанки» внимательный читатель, побывавший в шоу-музее на экскурсии.

Названия городов России на одной из стен музея сопровождаются QR-кодами, ведущими на сайт с указанием их расположения. Пройдя по одному из них, посетитель вышел на ссылку https://www.grandmaket.ru/goroda/Sevastopol и был немало удивлен: город Севастополь был верно указан на карте, но неверно — в названии.

Фото: скриншот официальной страницы проекта "Гранд Макет Россия"

Все остальные крымские города из списка – на своем месте. Но Севастополь – единственный, который можно опознать по достопримечательностям на самом макете.