«Театральное лето в Тампере»: от Анны Карениной до Стивена Хокинга, Брэда Питта и мертвого шамана

С 6 по 12 августа в одной из мировых театральных столиц – финском городе Тампере – в пятидесятый раз пройдет известный всей Европе форум - «Театральное лето в Тампере».

Cata Portin, Tampere Theatre Festival

Недельная афиша вместила в себя 20 спектаклей во всех возможных театральных жанрах: тут и шоу, и социальный театр, и его популярная ныне градация – театр свидетельский, в котором люди делятся собственными реальными историями, порой катастрофическими, и то, что в кино называется sci-fi (научная фантастика), и, разумеется, интерпретация классики без каких-либо границ.

Так, спектакль «Анна Каренина» – это Толстой в стиле и ритме фламенко, где зритель сидит прямо на сцене за одним столом с героями, в апокалиптическом кабаре, а государственного мужа Каренина исполняет известный всей стране танцор и хореограф, руководитель международного фестиваля танца в Куопио Йорма Уотинен. А спектакль «Чехов» успешной венгерской театральной компании Dollardaddy's – это непредсказуемый коллаж из всех пьес российского классика, более напоминающий аттракцион, чем занудный урок литературы.

Прочтения современным театром зарубежной классики впечатлят не менее. Например, шекспировского «Макбета» фантазия итальянского режиссера Алессандро Серры превратила в образец так называемого физического театра, причем, мужского (постановщик ссылается на шекспировские времена, когда все роли в театре исполняли мужчины). Серра также уверяет, что идея спектакля Macbettu пришла ему в голову, когда он попал на карнавал в Сардинии, где был впечатлен истиной страстей. Спектакль длится час тридцать, идет с английскими субтитрами. Красота и пластичность тел, способных посоревноваться с древнеримскими статуями, прилагается.

Самым коммерчески успешным спектаклем Шведского национального театра Финляндии стал, как ни странно, тоже спектакль по классике – «Я бы предпочел не…» режиссера Милы Сарколы по рассказу Германа Мелвилла, автора «Моби Дика». «Писец Бартлби. Уолл-стритская повесть» – это история социального протеста маленького человека: в один ничем не примечательный день мелкий клерк отказывается выполнять свои обязанности, а также отказывается быть уволенным и хоть как-то объяснить свои поступки. Сегодня этот сюжет смотрится как абсурдистская комедия, чрезвычайно актуальная, потому что «маленькими» на фоне всеобщей глобализации оказались все обитатели планеты. Не менее актуальным выглядит спектакль, поставленный во втором главном театре страны – Финском национальном – по прозе австрийского классика начала прошлого века Томаса Бернхарда: это комедия об искусстве, сюжет которой связан с картиной Якопо Тинторетто «Потрет седобородого мужчины» из Венского музея истории искусств, а ее центральный персонаж – пресыщенный впечатлениями критик. Английские субтитры помогут разобраться в происходящем и уловить тонкий юмор создателей.

Любителям шоу предлагается два европейского уровня представления, для российского искусства пока недосягаемого: венгерско-французско-финская копродукция «Ночной Париж», отправляющая вас на Монмартр рубежа 20-30-х годов прошлого века, и остроумное хулиганство известного французского режиссера и сценографа Филиппа Кена «Ночь кротов», где в меховых существах на сцене несложно узнать себя в те или иные (не самые презентабельные) моменты жизни. При этом кроты не только занимаются своим обыденным делом, катая комья из грязи, но и в качестве бонуса в режиме реального времени играют рок-н-ролл.

Из социальных тем в фестивальной афише представлены две наиболее, на финский взгляд, острые. Теме мужского насилия посвящены спектакли Nutcase («Псих») – автобиографический монолог Аманды Пало, поставленный ее сестрой Ольгой Пало, и спектакль Cock, Cock, Who`s There? – хореографический проект, автор которого, Самира Элагоз, финка египетского происхождения, ныне живущая в Амстердаме, также делится своей жизненной драмой, но умудряется делать это не без юмора (спектакль удостоен престижного Prix Jardin d`Europe в 2017 году). Впрочем, тема отношений мужчины и женщины, надо отдать должное устроителям фестиваля, представлена в афише максимально многогранно: спектакль Tottering House («Шатающийся дом») Tampere Theatre говорит о женском моральном насилии, а «Сцены супружеской жизни» по известному сценарию Ингмара Бергмана – о том, как это вообще непросто: строить отношения полов. Вторая тема – разумеется, люди с ограниченными возможностями. И тут, по счастью, нам предлагают лихую комедию под названием Audition («Кастинг»), причем, с уточнением: на роль Стивена Хокинга в «Теории всего». Как известно, один из самых знаменитых ученых-современников, физик-теоретик, космолог Стивен Хокинг был сначала частично, а потом полностью парализован. Спектакль австрийской компании Toxic Dreams – гротесковое, остроумное театральное исследование того обстоятельства, почему люди с ограниченными возможностями не появляются на экране как полноценные актеры: театр выносит убийственные, как водится, диагнозы сегодняшнему цивилизованному обществу.

Тем, кто увлечен историей и культурой Финляндии, стоит посмотреть спектакль «Girls 1918» о девушках-пролетарках, работницах ткацкой фабрики города Тампере времен Гражданской войны, эпиграф к которому раскрывает его сюжет: «Чтобы стать человеком требуется гораздо больше времени, чем чтобы стать убийцей». А также спектакли «Туркка умирает» о театральном режиссере и педагоге Жуко Туркке, этаком финском Станиславском, и «Фан-клуб Kikka» о финской Далиде, выступавшей под псевдонимом Kikka: бешенный успех попзвезды у публики не спас ее от глубоких личных драм.

И, наконец, о фантастике – научной и не слишком. Герой спектакля Amor fati, который сами организаторы фестиваля особо рекомендуют иностранным гостям, зовется Брэд Питт – в самом начале действия он погибает, свалившись в пропасть, и там, на самом дне, пытается воссоединиться с лежащим неподалеку 200-килограмовым куском глины и таким образом возродиться. Метафора очевидна: успех, даже голливудского масштаба, не предохраняет тело от несчастных случаев, и единственный путь спасения для нашего современника – возвращение к азам и вера в судьбу (аmor fati так и переводится с латинского: любовь к фатуму). Еще один финский спектакль в фантастическом жанре – «Любовь к крошечной кости» – перенесет зрителя в Северный-Ледовитый океан на остров Врангеля да еще и в 2063 год: там и будет обнаружена таинственная кость, а также птицы-постгуманисты, которые много интересного расскажут публике о ней самой. Спектакль поставлен группой Kolmas Tila («Третье пространство»), которая декларирует как основу своей работы диалог между наукой и искусством и нынче отмечает десятилетие.

Ну а тем, кому интересен финский взгляд на Россию, прямая дорога на спектакль Baikal Brothers Co, сюжет которой связан с поездкой жителей Суоми на Байкал. Потрясшую их Сибирь герои спектакля описывают так: грузовик крупного рогатого скота, мертвый шаман, свора собак, понимающая по-русски, взрыв в сауне, всеобщее пьянство, тесные пространства и пара русских синих штор.

Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»