Россияне помогли заработать турецким отельерам. Доходы гостиниц выросли в полтора раза

Доходы турецких гостиниц выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит 30 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Ассоциацию отельеров Турция (TÜROB).

Так, в июне средняя загрузка турецких отелей по сравнению с тем же месяцем 2017 года выросла почти на 12%, до 56%. Средняя цена комнаты при этом достигла 81,5 евро, что на 18% больше по сравнению с июнем 2017 года. В итоге доход на номер увеличился на 47% и составил в среднем по стране 45,6 евро.

По данным TÜROB, быстрее всего росли показатели у гостиниц в Стамбуле и Анталье — доход на номер в июне вырос на 65% и 36% к прошлому году соответственно.

Свой вклад в это внесли российские туристы. По данным АТОР, только в Анталье в июне побывало 826 тысяч россиян. Всего наши соотечественники занимали 317 тысяч номеров. При средней доходности номера в 76 евро наши они принесли отельерам курорта порядка 24,15 млн евро дохода.

Однако в TÜROB считают, что доходы могли быть и выше, если бы не влияние ЧМ-2018. Кроме того, пока российские туристы, предпочитающие систему «все включено», тратят в Турции меньше, чем другие иностранцы, – 458 долларов в сутки против среднего показателя в 630 долларов.