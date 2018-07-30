Польша намерена взыскать с России репарации за ущерб от СССР

Польский парламент собирается добиваться от Москвы денежных выплат за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"Парламенту следующего созыва следует подготовить претензии к России о компенсации ущерба, который стране нанес Советский Союз", – цитирует главу комитета сейма по вопросам выплаты репараций Аркадиуша Мулярчика издание Rzeczpospolita.

В Польше не питают надежд касательного того, что им удастся получить деньги от России, так как, по словам Мулярчика, "Россия — страна, не уважающая международный правопорядок". При этом власти восточноевропейской страны не отказываются от своей затеи. Мулярчик также заметил, что подобные планы вынашивают и прибалтийские республики.

Ранее политик настаивал на том, что Польше необходимо оценить ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.

Напомним, что Россия – не единственная страна, от которой поляки хотели бы получить репарации. Так, в марте Польша потребовала от соседней Германии триллион долларов за действия Третьего рейха во время Второй мировой войны.