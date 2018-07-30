Лавров: На Западе начали понимать недоговороспособность Порошенко

Западные страны начинают понимать, что президент Украины Петр Порошенко недоговороспособен по целому ряду направлений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 30 июля.

«Запад, конечно же, убедился за это время, что он (Порошенко) недоговороспособен в том, что касается выполнения реформ, которые требует Международный валютный фонд. Но единожды сказав, что это победа демократии, заявив о том, что выполнять минские договоренности должна Россия, вложив такой политический, не говоря уже о финансовом капитале, в украинские власти, Запад уже не может без потери лица, как ему кажется, сказать, что он был не прав», — сказал Лавров. Его цитирует RNS.

По словам министра, аналогичное понимание западные политики имеют и в отношении недоговороспособности украинского президента по любому пункту минских договоренностей и в вопросах контроля над национал-радикалами на Украине.