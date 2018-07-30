Самая большая лужа в городе: жители Уппсалы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале

Ливень на минувших выходных залил главный вокзал 150-тысячного города Уппсала на западе Швеции. Местные жители воспользовались возможностью поплавать в историческом здании конца 19 века.

кадр из видео/instagram.com/throughnatslens

Как сообщает 30 июля издание Svenskadagbladet, в результате проливных дождей на вокзале четвертого по величине города Швеции затопило первый этаж, ведущие к составам тоннели и эскалаторы. Пассажиры не смогли дойти до поездов и выбраться на природу и устроили купания прямо на вокзале. В дело пошли надувные матрасы, ласты, маски и круги.

Движение шведского железнодорожного транспорта не останавливалось, несмотря на погоду.

Публикация от Svenska Dagbladet – SvD (@svenskadagbladet) 29 Июл 2018 в 3:29 PDT

Публикация от Peter Stigsson (@stiff_stig) 29 Июл 2018 в 5:35 PDT

Публикация от Utryckning Uppsala (@utryckning_ua) 29 Июл 2018 в 8:55 PDT