Дачник из Петербурга подстрелил проезжавшую по шоссе женщину. Он осваивал способ продырявить из двустволки мусорную бочку

В Петербурге полицейскими Красносельского района за стрельбу по автомобилистам задержан дачник. В свое оправдание он рассказал о назойливой жене, которая хотела видеть на участке мусорную бочку со сквозными отверстиями.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, местную жительницу госпитализировали с огнестрельным ранением груди с Волхонского шоссе. Она не могла толком сообщить обстоятельства травмы. Ехала себе спокойно, ни с кем не конфликтовала. В машину залетела шальная пуля.

Экспериментальным путем полицейские установили направление выстрела. Осмотр огороднического некоммерческого товарищества «Ветеран университета МВД» в поселке Володарский привел к домику 53-летнего хозяина. В Петербурге он работает сантехником, к органам отношения не имеет, на выходных выбрался на дачу.

По словам дачника, супруга поставила перед ним неразрешимую задачу – сделать сквозные отверстия в бочке для сжигания мусора. Это оказалось сложнее починки унитаза. Отчаявшись, мужчина зарядил двуствольное ружье и быстро добился желаемого результата. Супруга осталась довольна. О полете пули через бочку и забор в сторону шоссе дачник не подозревал. Вторую нашли застрявшей в деревянной ограде.

Состояние пострадавшей тревожит медиков. У женщины диагностированы ушибы легкого и сердца. Мужчина задержан, стрельбу могут квалифицировать по статье 118 УК «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».