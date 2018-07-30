Смартфоны с монобровью: обзор от КЕЙ

Магазин "Кей"

Не смотря на критику дизайна iPhone X с его так называемой «монобровью» или «челкой» другие производители не постеснялись позаимствовать данную фишку у флагмана Apple. В этой статье КЕЙ расскажет о смартфонах, которые продолжили «монобровую» моду в индустрии.

Зачем «монобровь» нужна iPhone X?

Многие считают, что «челка» или «монобровь» – это исключительно технический элемент, который нужен для нормальной работы модулей, расположенных в верхней части экрана (динамики, фронтальная камера и различные датчики). На самом деле, какой-либо острой необходимости для использования этой плашки нет.

ASUS Zenfone 5

ASUS является одной из немногочисленных крупных компаний, которые решились использовать монобровь. У Zenfone 5 размер «челки» на 26% меньше, чем у iPhone X. Смартфон может быть назван самым мощным «монобровым» конкурентом iPhone X.

Huawei P20 Lite

Данный смартфон стал одним из первых, в котором была спародирована «челка» iPhone X. Примечательно, что Huawei P20 Lite станет одним из немногих, а, может быть, и единственным смартфоном, в котором плашку в верхней части экрана можно будет «отключать». В настройках телефона можно будет выровнять верхнюю часть экрана для более удобного отображения приложений и графических элементов.

Xiaomi Mi 8

Компания Xiaomi представляет свою версию «монобровной десятки» на Android. Ею станет модель Mi 8. Судя по фотографиям Xiaomi можно будет отличить от iPhone X только по яблочку – все всем остальном обе модели похожи как две капли воды.

Doogee V

В Doogee V присутствует типичная айфоновская бровь и ее габариты примерно одинаковы с яблочным смартфоном. Doogee V – флагман линейки. Он оснащен AMOLED-дисплеем и встроенным в него отпечатком пальцев. Также китайцы установили в телефон аккумулятор на 4 тысячи мАч и систему искусственного интеллекта, которая должна сделать работу смартфона еще более автономной и удобной для пользователей.

Заключение

«Челка» у смартфонов – это настоящий писк моды, который был продиктован компанией Apple.