Украинские военнослужащие массово увольняются из-за низких зарплат

На Украине в I полугодии 2018 года из армии уволилось 11 тыс. офицеров и контрактников из-за недостаточного уровня денежного обеспечения. Об этом сообщил портал Ukrainian Military Pages со ссылкой на письмо министра обороны Украины Степана Полторака премьер-министру страны Владимиру Гройсману.

При этом до конца 2018 года уволятся еще 18 тыс. офицеров и контрактников. В письме отмечается, что сейчас зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. гривен (17,4 тыс. руб.) при средней зарплате по Украине в 8,7 тыс. гривен (20,2 тыс. руб.).

В связи с этим минобороны Украины сообщило, что для сохранения кадрового потенциала и привлечения граждан на военную службу ведомство прорабатывает вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения: рядовому составу до 9 тыс. гривен (20,9 тыс. руб.) и офицерскому составу до 15,3 тыс. гривен (35,5 тыс. руб.). Полторак отметил, что для выплаты денежного обеспечения во II полугодии 2018 года министерству необходимо дополнительное финансирование в объеме 4,5 млрд гривен (10,4 млрд руб.).