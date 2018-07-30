В Петербурге пройдет благотворительный квест «Меценаты»

В Петербурге 5 августа состоится общегородской благотворительный квест «Меценаты», в ходе которого участники смогут совместить возможность провести выходной в увлекательном приключении и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Все вырученные в ходе этого проекта денежные средства будут направлены в адрес петербургских благотворительных фондов.

Квест «Меценаты» – это пешеходное путешествие по городу, наполненное ребусами, шифровками и историческими дилеммами, с остановками у тех зданий, которые представляют интерес не только как памятники истории и архитектуры, но и как места жизни и деятельности тех, кого называют меценатами. Участникам квеста нужно будет проявить смекалку, умение решать логические задачи и разгадывать шифровки, а также применить на практике свое мастерство ориентирования по местности и, конечно, навыки работы в команде. Зато в ходе квеста участники узнают много интересных фактов о жизни меценатов в Санкт-Петербурге, оказавших большое влияние на развитие искусства, благотворительности, культуры, неразрывно связанных с историей города.

Квест стартует в 15.00 и завершится около 17.00 на Дворцовой площади на социально-благотворительном проекте «Будь с Городом!». Приглашаются команды 3-6 человек. Для участия необходима регистрация на спб.будьсгородом.рф.

В этом году проект «Будь с Городом!» представит для горожан проекты петербургских благотворительных фондов: благотворительной общественной организации «Мята», которая реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации; благотворительной организации «Перспективы», чья работа направлена на улучшение жизни детей и взрослых с самыми тяжелыми нарушениями; благотворительного фонда «Теплый дом», который помогает малоимущим семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, петербуржцев и гостей города ожидает концерт на Дворцовой – на сцену выйдут Сергей Лазарев, Дунаевский Orchestra и многие другие звезды эстрады.

Вход на Дворцовую площадь свободный, участие в мастер-классах и интерактивных программах бесплатное.