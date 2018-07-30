Площадки для гимнастики и гандбола появятся в 9-й очереди ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City

Две спортивные площадки, полностью оборудованные для занятий уличной гимнастикой, появятся в девятой очереди ЖК «GreenЛандия-2» от Setl City. Очередь состоит из трех корпусов 2.9-2.11. Их ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.

Помимо комплексов для занятий уличной гимнастикой на спортивных площадках установят гандбольные ворота, теннисный стол и уличные тренажеры. Согласно плану благоустройства, во дворах девятой очереди также оформят и полностью оборудуют яркие детские площадки. Для малышей предусмотрены разные виды качелей, качалки на пружине, домики, песочный городок, игровые комплексы со скатами. На площадках для отдыха взрослых Setl City установит диваны-качели. Во дворах будут проложены пешеходные дорожки, смонтированы велопарковки и высажены многолетние цветы и кусты кизильника.

Девятая очередь ЖК «GreenЛандия-2» состоит из трех домов переменной этажности – от 9 до 18 этажей. К корпусу 2.9 будет пристроен физкультурно-оздоровительный комплекс, а в корпусе 2.11 спроектирован встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей. Отметим, что в ЖК «GreenЛандия-1» на ул. Шувалова, 11 с конца 2017 года уже работает один из спортивных клубов сети с бассейном.

Setl City

В рамках проектов «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» в Мурино Setl City построит 8 новых встроенных детских садов и 2 общеобразовательные школы. Два детских сада в первой части проекта уже работают. Общеобразовательная школа на 1175 ребят введена застройщиком в эксплуатацию, ее открытие запланировано 1 сентября. Уже сданы в эксплуатацию еще четыре детских сада, рассчитанных в общей сложности на 440 малышей. Однако их работа в качестве детских дошкольных учреждений зависит от принятия на муниципальный баланс.

В настоящее время компания Setl City заключает договор с генпроектировщиком здания второй общеобразовательной школы.

Эксклюзивным брокером проектов «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents