У Англии не получилось отобрать футбольный чемпионат мира у России, теперь британцы взялись за Катар

В Великобритании развернулась целая кампания против проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре. Лондон призывает перенести турнир в Англию.

Накануне издание Sunday Times написало, что Катар применял секретные операции по дискредитации конкурентов в борьбе за право принять чемпионат мира – 2022. Якобы страна боролась с другими претендентами методами черного пиара, привлекая к работе экс-сотрудников ЦРУ.

"В этой ситуации необходимо независимое расследование, – прокомментировал публикацию председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз в интервью BBC. – ФИФА (Международная федерация футбола. — Прим. ред.) стоит заявить о том, что это произойдет. Если Катар нарушил правила, на страну следует наложить определенные санкции".

Бывший глава Английской футбольной ассоциации (FA) Дэвид Трисман высказался более прямолинейно.

"Если окажется, что Катар нарушил правила ФИФА, то там нельзя проводить чемпионат мира, — цитирует Трисмана Daily Mail. – ФИФА следует обдумать кандидатуру Англии. У нас есть на это ресурсы".

Напомним, Катар получил право принять чемпионат мира 2 декабря 2010 года. На проведение турнира также претендовали Австралия, Корея, США и Япония. Из-за сильной жары летом в Катаре ЧМ-2022 впервые пройдет зимой – с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, перед чемпионатом мира по футболу – 2018 Англия неоднократно выступала с подобными заявлениями в адрес России.