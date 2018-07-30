Полтавченко отчитал комитет по строительству за контракты с жуликами

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитал комитет по строительству за низкое исполнение адресной инвестиционной программы (АИП). Главе комитета Леониду Кулакову он поручил разобраться с подчинёнными.

Как рассказал на заседании правительства 30 июля глава комитета финансов Алексей Корабельников, среди аутсайдеров исполнения бюджета за полгода комитеты по экономике, по транспортной инфраструктуре, но больше всего – комитет по строительству. Ответственным за стройку удалось израсходовать всего 20,3 процента средств, выделенных на год. В рамках АИП «строительные» чиновники потратили всего 11 млн рублей из 42-х.

По словам Корабельникова, причиной такого низкого показателя эффективности стали контракты с недобросовестными подрядчиками. «С начала 2018 года было расторгнуто 20 контрактов на строительство, из них 15 – в одностороннем порядке. Ещё 18 контрактов расторгнуто на проектирование», – отметил чиновник. По его словам, комитет по строительству в этом году снизил темпы освоения бюджетных средств. Корабельников подчеркнул, что не уверен в том, что комитет до конца года сможет полностью освоить выделенные ему деньги.

После выступления главы финансового комитета к критике строителей присоединился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. «Меня тревожит ситуация с комитетом по строительству. Из года в год одно и то же звучит. Это стало больше походить на хроническую болезнь, это уже не порядок. Надо разбираться с подчинёнными, которые отвечают за госконтракты. Каждое расторжение контрактов я воспринимаю как экстремальное происшествие», – заявил Полтавченко. Он посоветовал коллегам не заключать больше контрактов с жуликами, а использовать все механизмы для предотвращения подобных ситуаций.

Также Полтавченко сообщил, что по итогам года заберёт финансирование у тех ведомств, которые не исполнят бюджет на 95 процентов.