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Бизнес
30.07.2018 12:57
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Против хлебопекарного предприятия «Дарница» подан банкротный иск. Логистическая компания хочет взыскать с нее 3,8 млн рублей.

Против хлебопекарного предприятия «Дарница» подан банкротный иск. Как следует из картотеки арбитражного суда, признать компанию несостоятельной просит зарегистрированное в подмосковных Химках ООО «Биатус», специализирующееся на логистических услугах.

Сумма заявленных требований 3,8 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В ООО «Дарница» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Но, судя по ее финансовым показателям, уход компании с рынка из-за данного иска маловероятен. В 2017 году «Дарница» получила выручку в размере 3,96 млрд рублей и прибыль в 64,5 млн рублей. Других исков о взыскании долгов к компании в арбитраже не зарегистрировано.

У ООО «Биатус» нет сайта, указанные телефоны не отвечают. В 2017 году оно получило иски на сумму 2,3 млн рублей.

ГК «Дарница» была образована в 2011 году в результате слияния четырех хлебозаводов в Петербурге и Ленобласти: ООО «Первое хлебопекарное объединение», ЗАО «Охтинское», ОАО «Сестрорецкий хлебозавод», ОАО «Хлебокомбинат «Лана». Является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Петербурге. Самый известный бренд компании — «Аладушкин».

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