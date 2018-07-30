31 петербуржец погиб на производстве за минувший год

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в Петербурге падает. Однако количество погибших – самое высокое за последние три года.

Статистику производственного травматизма публикует Петростат. По его данным, в Северной столице постепенно снижается количество пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Так, если в 2015 году таковых было 914, в 2016 – 905, то в 2017 – 885. Однако количество погибших, наоборот, в минувшем году было самое высокое: 31 человек. Это сразу на десять работников больше, чем годом ранее. И на два человека больше, чем в 2015-м.

Самыми опасными отраслями для сотрудников оказались обрабатывающие производства (330 несчастных случаев), транспортировка и хранение (169) и деятельность в области здравоохранения (101). Однако по количеству погибших одним из лидеров неблагополучия остается строительство. Почти треть погибших (8 человек) приходится на эту отрасль. 11 человек, погибших при исполнении обязанностей, трудились на обрабатывающих производствах.

В Ленобласти за 2017 год произошло 369 случаев производственного травматизма. Погибли 22 человека.