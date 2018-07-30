Малайзия опубликовала итоговый доклад о таинственно исчезнувшем Boeing-777

Завершилось расследование исчезновения рейса самолета из Куала-Лумпура в Пекин, который таинственно пропал с радаров в 2014 году и до сих пор не найден.

Поиски пропавшего лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез над Южно-Китайским морем в 2014 году, не дали никаких результатов, так как судьба "Боинга" по-прежнему неизвестна. Об этом говорится в опубликованном 30 июля финальном докладе малайзийских властей.

Задокументирован ход спасательной операции, которая продолжалась с марта 2014 до января 2017 года. Кроме того, следователи обнаружили несколько ошибок, допущенных пилотами. В исследовании также говорится, что после 40 минут полета, когда лайнер исчез с радаров, он еще несколько часов находился в воздухе, прежде чем пропасть. Все это время экипаж не отвечал на сообщения и сигналы диспетчеров.

Однако никаких принципиально новых сведений об исчезнувшем лайнере напечатано не было, как отметили родственники 239 человек, пропавших в небе над Южно-Китайским морем.

Власти Малайзии неоднократно пытались найти исчезнувший пассажирский самолет, однако все попытки были безрезультатны. Единственными находками, которые могли бы прояснить судьбу лайнера, стали элементы воздушного судна, найденные в 4 тысячах километров от предполагаемого места падения – около побережья Мозамбика и ЮАР.