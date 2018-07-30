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31.07.2018 13:26
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Yota запустила простой конструктор для планшета

Yota запустила простой конструктор для планшета

Yota

Yota запустила простой конструктор для планшета. Теперь пользователям доступны три пакета трафика на выбор, подключение безлимитного доступа к самым популярным приложениям, а также возможность купить пакет исходящих минут.

«Модель потребления услуг мобильной связи среди пользователей сильно изменилась: если еще два-три года назад людям нужен был безлимитный интернет на все сервисы, то сейчас они ждут максимально персонализированные предложения. Поэтому мы создали гибкую линейку, которая позволяет каждому выбирать то, что нужно именно ему, и не переплачивать», – комментирует генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Новая линейка включает в себя три пакета трафика на выбор: 7, 15 и 30 Гб.

«Сегодня многие используют планшет преимущественно для просмотра видео и общения в соцсетях и мессенджерах. Поэтому мы дали клиентам возможность подключать безлимитный доступ к девяти самым популярным приложениям и не задумываться о том, сколько гигабайт осталось в пакете», – добавляет Добрынин.

Yota
Yota

Безлимитный доступ можно подключить к YouTube, «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, «Одноклассники», Twitter, WhatsApp, Viber, Skype и Instagram.

Также в линейке появилась возможность купить пакет 500 исходящих минут. При этом можно совершать и поминутные звонки.

Кроме того, продукт Yota для планшета теперь доступен и в международном роуминге на специальных условиях. Например, в ряде стран Yota дарит дополнительные 20 Мб трафика в подарок при подключении пакета 20 Мб. Также пользователи могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp, Viber, Skype и Facebook Messenger при нулевом балансе за рубежом.

Yota
Yota

Новая линейка планшетного продукта также включает в себя:

-  по России без дополнительных трат;

-  полный контроль расходов в мобильном приложении Yota;

-  федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G;

-  отсутствие навязанных услуг.

Подробнее на https://www.yota.ru/tablet/

 

СПРАВКА

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.


 

 

 

 

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