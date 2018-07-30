Две полосы Вантового моста закрывают на ремонт. На оставшихся резко ограничат скорость движения

Вантовый мост кольцевой дороги в Петербурге частично закрывают на ремонт. В течение недели автомобилистам будут недоступны две полосы в сторону трассы «Кола».

Как сообщает 30 июля Северо-Западное управление федеральных автомобильных дорог, полностью перекроют третью и четвертую полосу внешнего кольца КАД на Вантовом мосту.

Для движения со стороны проспекта Обуховской Обороны в сторону Мурманского шоссе с 31 июля по 6 августа останутся открытыми первая и вторая полосы, скорость движения по ним ограничат до 50 километров в час.

Ремонт связан с колейностью дорожного полотна. Длина перекрытого участка составит километр – от отметки 83 км+826 м до 84 км +820 м внешнего кольца. На Вантовом мосту установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари дежурного освещения.

В ночь на 31 июля Упрдор Северо-Запада полностью закроет также съезд с КАД в Ленобласть на транспортной развязке с автомобильной дорогой Ольгино – Симоногонт. Это 99-й километр внутреннего кольца и 42-й – внешнего.

Съезд перекроют на шесть часов, с одиннадцати вечера 30 июля до пяти утра 31-го.

Работы на КАД традиционно сопровождаются значительными пробками. 18 июля при уборке дороги от мусора на участке от Приморского шоссе до проспекта Энгельса автомобилисты растянулись на километры, хотя дорожники в худшем случае перекрывали по одной полосе.