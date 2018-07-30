Вратарь «Зенита» Рудаков отдал голевой пас на 50 метров в чемпионате Финляндии

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финский «ХИК», в минувшее воскресенье, 29 июля, поразил ценителей футбола феноменальным голевым пасом на 50 метров в чемпионате Финляндии.

Полузащитник Николай Альхо после подачи российского голкипера убежал в отрыв и забил гол в ворота «Хонки». В результате «ХИК» победил в гостях, завершая матч вдесятером – 2:1. После этого матча команда Рудакова продолжает лидировать в чемпионате Финляндии с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Рудаков перешел в «ХИК» на правах аренды из «Зенита» в январе 2018-го. На его счету 15 матчей, семь из которых — на ноль. Напомним, в ноябре 2017 года другой выпускник «Зенита» вратарь Александр Васютин, выступающий за «Лахти», был признан лучшим голкипером года в чемпионате Финляндии.