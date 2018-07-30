Лекарство для Вики

За свои 10 лет жизни Вика перенесла 10 операций на сердце. Но это не предел – необходимы ещё две. Только чтобы их сделать, девочке необходимо принимать дорогие препараты, которые помогают снизить лёгочную гипертензию, без этого операции невозможны. Но покупать лекарства приходится за свой счёт, поскольку Минздрав больше не выдаёт медикаменты бесплатно.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать необходимую сумму на лекарства.

Вика Некрасова, 10 лет

Сложный ВПС, высокая лёгочная гипертензия

Необходимо 3 упаковки препарата «Ревацио»

Стоимость 57 000 руб.

В прошлом году «Фонтанка.ру» рассказывала о Вике Некрасовой из Чебоксар, которая за 10 лет своей жизни перенесла 10 операций на сердце, и ей предстоит ещё две. Главное – дождаться этих операций, ведь с диагнозами Вики и 10 лет жизни – это настоящее чудо. Для того, чтобы девочка могла перенести предстоящие операции, ей необходимо ежедневно принимать дорогие препараты, но Минздрав перестал выдавать ребёнку лекарства. В конце 2017 года читатели «Фонтанки» помогли приобрести для Вики «Траклир», теперь девочке нужна срочная помощь в покупке ещё одного препарата – «Ревацио».

У Вики очень сложный порок сердца, и перечень диагнозов занимает не одну строчку в медицинском заключении. С самого рождения Вика – под наблюдением кардиологов: Республики Чувашии, где она живёт, и московских специалистов НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева. Первую операцию девочка перенесла в возрасте 1,5 месяцев, затем – ежегодно оперировалась в ходе обследований в Москве. О беззаботном детстве Вика может только мечтать, а главным желанием становится ещё один год жизни.

Дело в том, что операции на Викином сердечке бессмысленны без регулярной лекарственной терапии. Причиной этого является тяжёлое осложнение врождённого порока – высокая лёгочная гипертензия. Давление в лёгочной артерии, многократно превышающее норму, не позволяет Вике полноценно дышать. В результате – постоянная нехватка кислорода, посинение рук, губ, отёки, обмороки, полная непереносимость любых физических нагрузок: без поддерживающих препаратов сложно передвигаться даже по квартире, а говорить о посещении школы и не приходится. И самое страшное при отсутствии лекарств – это кислородное голодание органов и риск смерти.

Московскими врачами Вике назначены дорогостоящие препараты «Траклир» и «Ревацио», которые необходимо принимать постоянно: «Назначены по жизненным показаниям в соответствии с российскими и европейскими рекомендациями по лечению лёгочной гипертензии, замене и отмене не подлежат», – слова медицинского заключения. Не сразу, но маме Вики удалось добиться помощи от Комитета здравоохранения Республики Чувашии и получать препараты бесплатно. Затем поддержка прекратилась. Осенью 2017 года «Траклир» заменили на дженерик, принимать который врач категорически запретил из-за множества побочных эффектов, способных вызвать отрицательную динамику в терапии. Во время краткосрочного перерыва в приёме «Траклира» состояние девочки значительно ухудшилось. Собрать средства на оригинальный препарат для Вики помогли добрые люди. Но в июне 2018 года второй назначенный препарат – «Ревацио» – также заменили на аналог.

Новые обращения мамы в Минздрав пока остаются безрезультатны, а состояние Вики тяжёлое. В ходе плановой госпитализации в НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева в июне запланированную ранее операцию по замене стента лёгочной артерии не провели, так как высокая лёгочная гипертензия пагубно влияет на правые отделы сердца девочки, есть проблемы с кровообращением, возможен риск летального исхода. Для стабильного снижения давления в лёгочной артерии Вике жизненно необходим приём препаратов «Траклир» и «Ревацио» в комплексе. И если первый из них, благодаря помощи добрых людей, у Вики есть, то второго, к сожалению, нет.

Стоимость трёх упаковок «Ревацио» – 57 000 руб. Эта сумма не так велика, но она неподъёмна для Некрасовых: рядом с девочкой – только мама, папа оставил семью сразу после рождения Вики. И сейчас помочь ей можем только мы.

О том, как помочь Вике Некрасовой, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/vika_nekrasova/details/

Также на странице Вики медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная информация – http://fondnatasha.com/patients/vika_nekrasova/.