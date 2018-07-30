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Общество
30.07.2018 12:17
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Командующий ЗВО уходит. Вернувший Крым и освободивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием

Губернатор Санкт-Петербурга наградил командующего войсками Западного военного округа знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Генерал-полковник Андрей Картаполов покидает свой пост и уезжает в Москву, чтобы вступить в должность заместителя министра обороны.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», награду Картаполову вручили 30 июля на заседании правительства.

«Ваша служба в качестве командующего ЗВО очень много сделала для развития нашего города. Для развития экономической составляющей, особенно Кронштадта, – сказал при вручении губернатор Георгий Полтавченко. – С большой любовью к вам и военнослужащим. С переходом в Москву, надеемся, что вы не забудете Санкт-Петербург».

«Радостно и грустно одновременно, испытываю смежные чувства, не могу не поблагодарить Георгия Сергеевича Полтавченко и всех присутствующих, и всех ленинградцев, которые с нами трудились, – ответил Картаполов. – Обещаю вам, что будучи в столице на новой должности, отвечая за вопросы политики и идеологии, все время буду в приоритетном направлении Санкт-Петербурга. Много ещё впереди – единый день голосования и годовщина полного снятия блокады».

Также генерал-полковнику был вручён нагрудный знак «За заслуги перед Кронштадтом», власти района отметили его «значительный вклад в сохранение культурного и исторического наследия Кронштадта».

Президентский указ о назначении пока не опубликован на сайте Кремля, министр обороны объявил личному составу о предстоящем в воскресенье, 29 июля. Генерал станет ещё одним, одиннадцатым заместителем министра Сергея Шойгу и будет курировать работу с личным составом, а также направление военно-патриотического воспитания. В частности, в его зону ответственности войдёт реинкарнация пионерской организации – созданная в 2016 году «Юнармия». Это одно из направлений будущей деятельности, окончательно круг обязанностей ещё не сформирован.

54-летний генерал-полковник Андрей Картаполов возглавил Западный военный округ в 2015 году. Он сменил командующего Анатолия Сидорова, крест на карьере которого поставила, по данным «Фонтанки», утечка информации из штаба на Дворцовой.

В ЗВО Картаполов с 2013 года. В 2014-м он руководил операцией по возвращению Крыма, в 2017-м под его командованием российская группировка войск повторно установила контроль над сирийской Пальмирой. Дважды награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», обладает орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе».

Сослуживцы характеризуют генерала Картаполова как человека волевого, внимательного к деталям и упорного в достижении поставленной цели. О том, что упрямство военачальнику не чуждо, свидетельствует и тот факт, что с 2016 года он пытается реализовать в Кронштадте масштабный, финансово затратный и практически не осуществимый проект – парк «Патриот». В интервью «Фонтанке» он заявил, что все равно построит его, чего бы это ни стоило.

Обязанности командующего войсками Западного военного округа исполняет начальник окружного штаба генерал-лейтенант Виктор Астапов. Решение о том, кто возглавит ЗВО, ещё не принято.

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