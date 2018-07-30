В Нижневартовске открылись соревнования профмастерства группы компаний «Россети»

фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»

30 июля на полигоне Нижневартовских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» состоялась тожественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ.

В первенстве принимают участие четырнадцать команд межрегиональных распределительных сетевых компаний и команда Федеральной сетевой компании, входящих в ПАО «Россети», а также команда ПАО «НК «Роснефть», выступающая вне конкурса.

МРСК Северо-Запада на турнире представляет команда из филиала «Колэнерго», одержавшая победу на аналогичных межрегиональных соревнованиях. В составе команды – представители сетевых участков производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Колэнерго»: старший мастер Тимофей Сабирьянов, электромонтёры по ремонту воздушных линий Роман Костин, Алексей Гамалин, Сергей Перевозников и Андрей Пономарев. Возглавляет команду заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала «Колэнерго» Вера Орлова.

По итогам жеребьевки команде МРСК Северо-Запада выпал 12-й номер, сегодня она пройдет этап №5 «Соединение анкерной петли провода марки АС120/19».

Всего в ходе состязаний участникам предстоит преодолеть семь этапов: продемонстрировать знание теоретической базы с помощью программного комплекса «АСОП-эксперт», провести осмотр линии на 3-D тренажёре, показать навыки замены дефектного изолятора, соединения анкерной петли, измерения сопротивления заземления опоры, а также оказать помощь пострадавшему от действия электрического тока и ликвидировать пожар на линии 110 кВ.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»