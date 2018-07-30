Пропавшего на Кавказе туриста из Петербурга нашли мертвым

Тело пропавшего петербургского туриста нашли в горах Кабардино-Балкарии на третий день поисков.

«Спасатели обнаружили тело в ущелье Дых-Суу на отметке 1800 м», – сообщили 30 июля в ГУ МЧС республики.

Для того чтобы эвакуировать тело из ущелья, на место сегодня утром выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Им предстоит сложная работа: на месте происшествия крутые склоны (наклон около 60 градусов), а также велика опасность камнепада.

Напомним, о поисках пропавшего жителя Северной столицы «Фонтанка» сообщала 28 июля. Известно, что мужчина совершал восхождение один.