Олимпийский чемпион Ковальчук рассказал, заслужили ли российские футболисты ЗМС за четвертьфинал ЧМ-2018

Нападающий сборной России по хоккею, экс-игрок питерского ХК СКА Илья Ковальчук высказал свое мнение по поводу присвоения российским футболистам званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира – 2018.

«Если им дали звание ЗМС, значит, они это заслужили. По себе знаю, какое это давление со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране», — цитирует олимпийского чемпиона Ковальчука «Национальная служба новостей» 30 июля.

Напомним, 28 июля футболисты сборной России, в числе которых были шесть игроков «Зенита» (Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба) побывали в Кремле на приеме у президента Владимира Путина. В рамках официального мероприятия они получили звание ЗМС, почетные грамоты и госнаграды.

По поводу присвоения званий ЗМС среди российских спортсменов развернулась бурная дискуссия, насколько оправдана такая награда всего лишь за выход в четвертьфинал чемпионата мира. В числе главных критиков этого решения выступили волейболисты – двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова и олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский. Однако их претензии не совсем оправданы.

Согласно положению о присвоении спортивных званий, ЗМС выдается в трех случаях:

1) 1-3 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в личных и (или) командных соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;

2) 1 место на чемпионате мира, либо кубке мира, либо чемпионате Европы, либо кубке Европы в составе сборной России и при этом набравшим сто пятьдесят или более квалификационных баллов в соответствии с таблицей;

3) в порядке исключения ЗМС может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

Судя по всему, при выдаче футболистам званий ЗМС руководствовались третьим пунктом.

Напомним, сборная России на ЧМ-2018 впервые в своей истории вышла в четвертьфинал.