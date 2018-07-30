18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +26
$ 62.78р
73.20р
14:35 30.07.2018
Расширенный поиск

Происшествия
30.07.2018 11:53
Печать

Неизвестные открыли стрельбу во Франции. Семь человек пострадали

Во французском городе Бон злоумышленники ночью начали стрелять по прохожим, ранив семь человек.

Неизвестные припарковали автомобиль в районе Сен-Жак Бона и открыли стрельбу по людям примерно в 4:20 по местному времени (или 5:20 по Москве). Об этом 30 июля сообщает  французское издание Le Parisien.

В результате стрельбы семь человек получили ранения. Состояние одного остается крайне тяжелым.

Французская полиция пока не сообщает, является ли ночное нападение терактом.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
30.07.2018 14:30

В Нижневартовске открылись соревнования профмастерства группы компаний «Россети»

30 июля на полигоне Нижневартовских электрических сетей АО «Тюменьэнерго» состоялась тожественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ
Магазин "Кей"
30.07.2018 13:22

Смартфоны с монобровью: обзор от КЕЙ

Не смотря на критику дизайна iPhone X с его так называемой «монобровью» или «челкой» другие производители не постеснялись позаимствовать данную фишку у флагмана Apple. В этой статье КЕЙ расскажет о смартфонах, которые продолжили «монобровую» моду в индустрии
Setl City
30.07.2018 13:05

Площадки для гимнастики и гандбола появятся в 9-й очереди ЖК «GreenЛандия-2»

Две спортивные площадки, полностью оборудованные для занятий уличной гимнастикой, появятся в девятой очереди ЖК «GreenЛандия-2» от Setl City. Очередь состоит из трех корпусов 2.9-2.11. Их ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.
СК «Полис Групп»
30.07.2018 10:40

Старт продаж городского квартала «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Полис на Московской»
СК «Полис Групп»
27.07.2018 17:45

В продаже новая секция ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «Полис на Комендантском», который возводится рядом с Юнтоловским заказником
Setl City
27.07.2018 17:28

Губернатор Петербурга открыл памятный знак «Триумф Российского флота»

На Якорной площади Кронштадта сегодня торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота».
ГК «Эталон»
27.07.2018 16:28

ГК «Эталон» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!»

26 июля в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.07.2018 14:43

«Дальпитерстрой»: 20 лет на рынке

Более 200 жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов общей площадью свыше 1 млн кв. м. Один из крупнейших девелоперов Северо-Запада – СК «Дальпитерстрой» подвел итоги первых 20-ти лет на строительном рынке
Алексей Рожнов, Фонтанка.ру
27.07.2018 12:25

Банк УРАЛСИБ провел пресс-ланч для журналистов СМИ Санкт-Петербурга

Банк УРАЛСИБ собрал журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга на пресс-ланч с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва и Вице-президента по связям с общественностью Ирины Волиной
АО «Строительный трест»
27.07.2018 11:50

Новый проект домовладения в коттеджном поселке «Сад времени»

В коттеджном поселке «Сад времени» появился двенадцатый по счету архитектурный проект загородного дома. Это одноэтажный коттедж общей площадью 140 кв. м с просторной кухней-гостиной и тремя спальнями
ГК «Эталон»
27.07.2018 10:51

ГК «Эталон» завершила благоустройство двора детского сада в Московском районе

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершило благоустройство внутреннего двора нового детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», который Компания построила в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.07.2018 10:46

Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Будет ли считаться совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов на свое имя, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Ложечникова