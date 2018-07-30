Неизвестные открыли стрельбу во Франции. Семь человек пострадали

Во французском городе Бон злоумышленники ночью начали стрелять по прохожим, ранив семь человек.

Неизвестные припарковали автомобиль в районе Сен-Жак Бона и открыли стрельбу по людям примерно в 4:20 по местному времени (или 5:20 по Москве). Об этом 30 июля сообщает французское издание Le Parisien.

В результате стрельбы семь человек получили ранения. Состояние одного остается крайне тяжелым.

Французская полиция пока не сообщает, является ли ночное нападение терактом.