«Фермер» из Ленобласти вырастил почти 800 кустов запретной травы. Урожай забрала полиция

Почти 800 кустов наркосодержащего растения и почти 4 кг готового наркотика нашла полиция у жителя Ленобласти. А привело к нему задержание петербуржца, бывшего потребителем запрещенного товара.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 июля, в результате оперативно-разыскных мероприятий в руки полиции попал 37-летний житель Северной столицы. У него нашли около 300 граммов наркотического средства растительного происхождения.

Пытаясь установить сбытчика, силовики приехали в частный дом поселка Сосново Приозерского района. У 53-летнего жителя Ленобласти изъяли 7 пакетов с заготовленным «товаром» массой около 3,5 килограмма. Быстро выяснилось, что у дельца есть еще один дом – в Волховском районе, где и находилась плантация по выращиванию запрещенной травы.

«В подвале дома обнаружено и изъято 790 кустов растительного происхождения, которые выращивались с применением специального оборудования, а также 60 граммов наркотика», – отметили в пресс-службе.

«Наркофермеру» грозит сразу три статьи Уголовного кодекса: не только за хранение и сбыт, но и за культивирование.