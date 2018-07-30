На Фонтанке водители устроили драку с пешеходами. Кипучий диспут о смысле велосипедистов в Петербурге закончился больницей

В Петербурге любители велодорожек были избиты автомобилистами за дотошность. Зачинщик не захотел убирать неправильно припаркованную машину.

Как сообщил «Фонтанке» 30 июля петербуржец Антон Горбацевич, стоящую на велодорожке «Шкоду Фабию» он с двумя друзьями заметил накануне ночью у 20-го дома по набережной Фонтанки. В правой ее части нанесена разметка для велодорожки.

«Я подошел к водителю и попросил перепарковать «Шкоду», а он ударил меня в лицо, – вспоминает Антон. – Из рядом стоявшего «Мерседеса» вышли еще трое-четверо парней, принялись зачем-то бить девушку. Досталось и моему другу».

Горбацевич успел сфотографировать «Шкоду» и вызвал полицию по «112» и скорую. Медики приехали раньше и забрали пострадавших в травмпункт.

«Шкода» скрылась. «Мерседес» остался. По словам Антона, он постоянно стоит у творческого квартала «Голицын-лофт», из салона будто бы торгуют воздушными шарами с «веселящим» газом.

Горбацевич на следующий день пришел в 78-й отдел Центрального района и написал заявление с просьбой найти обидчиков. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД Петербурга и области, ответ пока не получен.

Припаркованные на велодорожке автомобили постоянно привлекают внимание петербуржцев, занимать чужие места не стесняются и представители дипмиссий. Пользователи Facebook напрямую обратились к вице-губернатору Игорю Албину с просьбой повлиять. Он ответил: «Есть проблема общего уровня культуры. Никакими правилами общежития не привить хорошие манеры и сердечную доброту. А ошибки всегда можно исправить. Предлагайте. Между мной и конкретной велосипедной дорожкой целая вертикаль, к сожалению, иногда работающая недостаточно эффективно».