Петербурженка на восьмом десятке решилась украсть смартфон у студента. Объяснила, что ей было любопытно

Пожилая петербурженка попыталась проникнуться интересами молодого поколения. Чрезмерное любопытство обернулось для законопослушной женщины уголовным делом.

Как сообщили 30 июля в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, на Балтийском вокзале к сотрудникам полиции обратился 20-летний житель Ленобласти и рассказал, что у него украли смартфон. Подозреваемую нашли быстро. К удивлению полицейских, ею оказалась благообразная дама 70 лет. Женщина увидела, что рассеянный студент забыл гаджет у билетной кассы и прихватила телефон с собой.

В краже петербурженка повинилась, а в свое оправдание сказала, что просто хотела разобраться, чем смартфоны так притягивают молодежь. Владелец получил телефон обратно, а женщина — уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.