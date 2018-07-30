Петербуржец «обмыл» водительские права на вечеринке. Праздник закончился полетом с четвертого этажа

Отметить получение водительских прав 18-летний петербуржец решил в кругу друзей. Свою радость он выразил хмельным трюком на перилах балкона четвертого этажа.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, накануне ночью в квартире на Комендантском проспекте рекой лилось пиво. Купалось в нем и новенькое водительское удостоверение хозяина. Молодому человеку в начале года исполнилось восемнадцать, он пошел в автошколу, и на днях ГИБДД признала его полноправным членом автомобильного движения.

Квартира петербуржца расположена на четвертом этаже. Эта высота – ничто в сравнении с радостью водителя-новичка. Молодой человек, поддерживая статус героя вечеринки, решил удивить гостей трюком на перилах балкона. Влез, дотянулся руками до верхнего балкона и принялся раскачиваться. Шумные овации сменил возглас ужаса. Парень не удержался и полетел вниз.

Скорая помощь застала трюкача живым, в сознании и, в общем, почти целым. Ему диагностировали перелом позвонка в поясничном отделе и перелом правой руки. Прогнозы на вождение автомобиля пока туманные.