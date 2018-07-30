Из-за жары в Лапландии олени совершают набеги на магазин и приходят к людям на пляж

На севере Финляндии на парковке рядом с небольшим продовольственным магазином вместо машин можно наблюдать оленье стадо. Животные терроризируют местного предпринимателя, приходя на территорию торговой точки, пишет Yle.

В Центре дикой природы объясняют, что рядом с людьми олени ищут спасения от мух, комаров и оводов. Однако даже восторг туристов не перекрывает тех неудобств, которые приносят животные.

«Утром первым делом приходится чистить двор от их навоза, а днем постоянно приходится бегать на улицу и прогонять особо нетерпеливых подальше, поскольку они лезут прямо в магазин»,- сетует владелец магазина Райя Муукка. По её словам, копытные пытаются прорваться в само помещение поближе к еде.

Жара вынуждает оленей так же смело идти к людям и в других местах. Так, большую популярность в «Фейсбуке» приобрело фото, на котором олени охлаждаются и пьют воду на одном из общественных пляжей, не обращая внимания на других отдыхающих.