В Сочи восемь человек погибли при пожаре в частном доме

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи. Тела семерых взрослых и ребенка обнаружили спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю, здание на улице Просвещения в Адлерском районе загорелось ранним утром 30 июля. Пламя перекинулось на соседнюю постройку, общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Фото: Пресс-служба СК по Краснодарскому краю

Двоих взрослых и подростка 16 лет удалось спасти. Их доставили в больницу с ожогами. По данным местных СМИ, погибшие были наемными рабочими из стран СНГ.

Фото: Пресс-служба СК по Краснодарскому краю

По данным портала «Кубанские новости», причиной пожара мог стать мангал. Временные строения – навес для общепита и металлические конструкции – были обшиты легко воспламеняющимся материалами – сайдингом. Они выгорели полностью.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия выехал руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения.